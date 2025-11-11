Werbung

Sharkoon erweitert sein Netzteilportfolio um das Rebel P15, ein Modell nach aktuellem ATX-3.1-Standard, das für moderne Gaming-Systeme ausgelegt ist. Das Netzteil wurde mit einer Cybenetics-Gold-Zertifizierung ausgezeichnet und erreicht dadurch eine hohe Energieeffizienz. Dies kann den Stromverbrauch reduzieren und die Abwärme minimieren und soll zu einem stabilen, nachhaltigen Betrieb beitragen.

Das Rebel P15 kommt in Leistungsstufen mit 650, 750 und 850 W und bietet eine einzelne 12-V-Schiene. Mit einem 12V-2×6-Pin-Anschluss ist es für aktuelle High-End-Grafikkarten optimiert, die hohe Leistungsanforderungen stellen. Zusätzlich stehen bis zu vier 6+2-Pin-PCIe-Anschlüsse, ein 24-Pin-Mainboard-Stecker, zwei CPU-Anschlüsse (4+4- und 8-polig) sowie sechs SATA- und zwei IDE-Anschlüsse zur Verfügung.

Die Verkabelung ist vollständig fixiert, die Kabel flach und bis zu 100 cm lang. Dies soll das Kabelmanagement erleichtern und für eine saubere Integration ins Gehäuse sorgen. Das Netzteil misst 140 × 150 × 86 mm bei einem Gewicht von rund 1,8 kg und arbeitet mit Eingangsspannungen von 100 bis 240 V bei 50 bis 60 Hz. Der Standby-Verbrauch liegt laut Hersteller bei maximal 0,25 W, die durchschnittliche Lebensdauer soll mindestens 100.000 Stunden betragen.

Für die Kühlung setzt Sharkoon auf einen 120-mm-Lüfter mit Hybrid-Magnetlager, der eine effiziente Wärmeabfuhr mit geringem Geräuschpegel kombinieren will. Das Lüftersystem ist auf Langlebigkeit ausgelegt und soll einen leisen Betrieb auch unter Last gewährleisten.

Zum Schutz der Hardware integriert das Rebel P15 sämtliche gängigen Sicherheitsmechanismen, darunter Überstrom-, Überspannungs-, Unterspannungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs- und Überlastschutz. Damit ist eine stabile und sichere Stromversorgung auch bei hoher Beanspruchung gewährleistet.

Das Netzteil ist CE-, FCC- und CB-zertifiziert und für Betriebstemperaturen zwischen 0 und +40 °C ausgelegt. Sharkoon bietet das Rebel P15 in Leistungsstufen mit 650, 750 und 850 W an. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 59,90 Euro, 64,90 Euro und 69,90 Euro.