Corsair hat neue Modelle seiner vollständig modularen Netzteile der HX1200i- und HX1500i-Serie vorgestellt, die für besonders leistungsstarke PC-Systeme konzipiert sind. Die Netzteile sind Cybenetics Platinum-zertifiziert und erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 91 %. Sie erfüllen zudem die aktuellen Standards ATX 3.1 und PCIe 5.1 und sind dadurch auch für moderne High-End-Grafikkarten wie NVIDIAs RTX 50-Serie und AMDs RX 9070-Serie bestens geeignet.

Zwei neue 12V-2x6-GPU-Stromanschlüsse mit farblich kodierten Steckern sollen außerdem visuelles Feedback zur sicheren Verbindung bieten. Für eine verbesserte Kabelführung sollen flache, neu gestaltete Kabel mit geprägtem Design und integrierten Kabelkämmen sorgen. Technisch basiert die Stromversorgung auf einer LLC-Resonanz-Topologie mit DC/DC-Wandlung, was für eine besonders stabile Ausgangsspannung sorgen kann. Zusätzlich ist Modern Standby integriert, was ein schnelles Reaktivieren aus dem Energiesparmodus sowie eine hohe Effizienz bei geringer Last gewährleisten soll.

Die Netzteile verfügen über vollständig digitale Steuerung und können per Corsair iCUE-Software umfassend konfiguriert und überwacht werden. Dazu zählen unter anderem individuell einstellbare Lüfterkurven und die Möglichkeit, zwischen Einzel- und Mehrkanal-Überstromschutz umzuschalten. Ein 140-mm-Lüfter mit Fluid-Dynamic-Bearing-Technologie will einen leisen Betrieb ermöglichen, wobei im Zero-RPM-Modus der Lüfter bei niedriger Last vollständig abgeschaltet wird. Hochwertige 105-Grad-Elektrolytkondensatoren aus Japan sollen dazu eine lange Lebensdauer auch bei dauerhafter Belastung gewährleisten. Die Stromversorgung für aktuelle High-End-Prozessoren wie AMD Ryzen 9 9800X3D oder Intel Core Ultra 9 285K wird durch zwei 12V-EPS-Kabel sichergestellt.

Beide Netzteile sind sofort über den offiziellen Corsair-Webshop sowie bei autorisierten Fachhändlern weltweit verfügbar und werden mit einer zehnjährigen Garantie ausgeliefert.