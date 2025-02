Werbung

Lian Li hat das EDGE-GOLD-Netzteil vorgestellt, die neueste Ergänzung der T-förmigen PSU-Serie. Speziell für Dual-Chamber- und Tower-Gehäuse konzipiert und mit verlängerten Kabeln gegenüber der ursprünglichen EDGE-PSU ausgestattet, will das EDGE GOLD neue Maßstäbe in Konnektivität und Wartungsfreundlichkeit setzen.

Das Netzteil verfügt über einen abnehmbaren USB/PWM-Hub, der entweder direkt am Netzteil angebracht oder mithilfe einer 8-Pin-PCIe-Schnittstelle flexibel im Gehäuse platziert werden kann. Der Hub bietet vier USB-2.0-Header für bis zu acht Downstream-Ports mit einer Gesamtausgangsleistung von 2,5 A sowie sechs 4-Pin-PWM-Anschlüsse, die jeweils bis zu 2 A für UNI-FAN-Gruppen unterstützen. Der Hub wird mit den EDGE-GOLD-Modellen 1.200 W und 1.000 W geliefert, ist aber auch separat erhältlich (16,90 Euro). Zum Lieferumfang gehören ein Fan-PWM-Sync-Kabel, ein internes USB-zu-USB-Header-Kabel und ein USB-Header-zu-USB-Typ-A-Kabel.

Das EDGE GOLD behält die charakteristische T-Form der EDGE-Serie bei und bietet einen nach außen gerichteten modularen Streifen für einfachen Kabelzugang. Der neue abnehmbare magnetische Staubfilter ersetzt das vorherige Ansauggitter und will so die Reinigung erleichtern. Der 120-mm-Lüfter mit Fluid-Dynamic-Lager unterstützt den Zero-RPM-Modus, um einen geräuschlosen Betrieb zu ermöglichen. Die Modelle bis 1.000 W erreichen eine maximale Lüftergeschwindigkeit von 2.000 U/min, während das 1.200-W-Modell bis zu 2.400 U/min erreicht.

Das neue Netzteil setzt auf industrietaugliche EPCOS- und japanische Kondensatoren. Die kompakten und robusten EPCOS-Kondensatoren sollen speziell dafür ausgelegt sein, um Temperaturschwankungen, breite Temperaturbereiche, Vibrationen und raue Umgebungen bewältigen zu können. Mit einer Zertifizierung nach 80 PLUS Gold, Cybenetics Gold und PPLP Gold will die Serie zudem eine hohe Effizienz garantieren. Daneben verfügt das EDGE GOLD über umfassenden Schutz durch OCP-, OVP-, OTP-, OPP-, SCP- und UVP-Funktionen.

Das EDGE-GOLD-Netzteil ist mit verlängerten, geflochtenen Textilkabeln ausgestattet. Die zusätzliche Länge soll eine saubere und geordnete Kabelführung erlauben, selbst bei größeren oder komplexeren PC-Builds. Die 20+4-Pin-Motherboard-, CPU-, PCIe-6+2-Pin- und 12V-2x6-Kabel sind mit vorinstallierten Kabelkämmen versehen (zusätzliche Kabelkämme sind im Lieferumfang enthalten). Außerdem werden zwei benutzerdefinierte SATA-Stromkabel – ein Y-Typ und ein Verlängerungstyp – mitgeliefert, um Kabelsalat beim Anschluss mehrerer Geräte minimieren zu können.

Die Lian-Li-EDGE-GOLD-Netzteile sind ab dem 3. Februar 2025 ist in Schwarz oder Weiß in den Varianten 1.200 W (179,90 Euro), 1.000 W (154,90 Euro) und 850 W (109,90 Euro) sowie in Schwarz in der Variante 750 W (99,90 Euro) erhältlich.