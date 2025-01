Werbung

Fast zwölf Jahre nach der Einführung der ersten Power-Zone-Netzteile lässt be quiet! die Serie wieder aufleben und passt sie mit dem Power Zone 2 an die Bedürfnisse der neuen Generation von Gamern an. Das Power Zone 2 verfügt über einen 140-mm-Lüfter und ist das erste Netzteil von be quiet! mit semi-passiver Kühlung und Nachbelüftung sowie Cybenetics Platinum-Zertifizierung. Das Power Zone 2 erweitert das be-quiet!-Portfolio um neue Features, behält gleichzeitig aber das Single-Rail-Design bei.

Bis zu einer bestimmten Auslastung oder Temperatur bleibt der Lüfter laut Hersteller auf einer Drehzahl von null Umdrehungen pro Minute und beginnt nur bei Bedarf zu drehen. Die Drehzahlkurve soll flach abgestimmt sein, um plötzlich auftretende Geräuschänderungen zu vermeiden. Sobald der Leistungs- oder Kühlbedarf sinkt, läuft der Lüfter laut be quiet! noch zwei bis fünf Minuten weiter, um einen übermäßigen Verschleiß zu vermeiden (Nachbelüftung). Für eine optimale Belüftung setzt das Power Zone 2 auf einen modifizierten Pure-Wings-3-140-mm-Lüfter, dessen großer Durchmesser zur Kühleffizienz bei hoher Last beitragen soll.

Um elektrische Geräusche wie Spulenfiepen auf ein Minimum zu reduzieren, sollen alle Komponenten der Power-Zone-2-Netzteile optimiert und die Spulen zusätzlich schwingungsdämpfend verklebt sein. Als Resultat hat Cybenetics den leisen Betrieb dieser Netzteile mit einem Lambda A+ Rating für die 1.000- und 850-W-Modelle und einem A++-Rating für das 750-W-Modell zertifiziert. Das Power Zone 2 ist außerdem das erste be-quiet!-Netzteil, dessen Effizienz von Cybenetics mit Platinum zertifiziert wurde. Auch von 80PLUS erhält das Netzteil aufgrund der hohen Effizienz (bis zu 94 %) die Platinum-Auszeichnung.

Die Power-Zone-2-Netzteile sind ATX 3.1 kompatibel und verfügen über einen nativen 12V-2x6-600-W-Anschluss für PCIe-5.1-Grafikkarten der nächsten Generation sowie drei PCIe-6+2-Pin-Anschlüsse zur Unterstützung aktueller GPUs. Das 12V-2x6-Kabel verfügt an einem Ende über einen um 90° abgewinkelten Stecker, um die Kompatibilität in schmalen Gehäusen und die Optik zu verbessern. Die Kabel sind als modulare Flachbandkabel in schwarzer Farbe designt, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Die Topologie basiert auf einer LLC-Halbbrücke mit synchroner Gleichrichtung und DC/DC-Wandlung und verfügt über eine massive 12-V-Hochleistungsschiene.

Die Power-Zone-2-Netzteile sind in den Leistungsstufen 1.000 W, 850 W und 750 W ab dem 11. Februar zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 189,90 Euro, 169,90 Euro oder 149,90 Euro im Handel erhältlich.