Mitte November riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit DeepCool zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für ein brandaktuelles Netzteil des Herstellers, die einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum verfassen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Tester gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür drei Exemplare des DeepCool PN750M. Dieses stellt eine Ausgangsleistung von 750 W bereit und ist damit bestens geeignet, um selbst die schnellsten und energiehungrigsten High-End-Systeme zu versorgen. Natürlich werden die neuesten Intel-ATX-3.1- und PCIe-5.1-Standards umgesetzt. Der ATX-Stromspender ist als Single-Rail-Netzteil ausgeführt, die einzelne 12-V-Schiene ist nominal mit 62,5 A belastbar. Die Nebenspannungen 3,3 V und 5 V sind mit je 20 A angegeben, wobei die kombinierte Belastbarkeit bei 110 W liegt.

Dank 80Plus-Gold-Zertifizierung soll sich das PN750 sehr effizient zeigen, während der integrierte 120-mm-Lüfter für eine angenehm laufruhige Geräuschkulisse sorgen soll. Dank modularem Kabelmanagement hängen nur die tatsächlich benötigten Kabel und Adapter im System. Neben den üblichen Stromsteckern für das Mainboard und den Prozessor bietet das DeepCool-Gerät drei 6+2-Pin-PCIe-Stecker sowie einen 2x6-Pin-Stecker für Grafikkarten an. Für Laufwerke stehen hingegen zwei Kabel mit jeweils vier SATA-Stecker und einer Molex-Buchse bereit. Alle Kabel sind schwarz gesleevet, im Lieferumfang sind sogar zusätzliche Kabelbinder enthalten.

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung DeepCool

PN750M Modell BN517

Straßenpreis ca. 89 Euro Homepage www.deepcool.com Leistungswerte +3,3V 20 A +5V 20 A +12V 62,5 A +5Vsb 3,0 A -12V 0,3 A Leistung 12V 750 W Leistung 3,3V & 5V 110 W Gesamtleistung 750 W Anschlüsse ATX 20/24-Pin EPS/12V/CPU 2x 4+4-Pin PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 3 / 0 PCI-Express 5.0

(12VHPWR) 1 SATA 8 4-Pin Molex 2 Floppy -

Features Effizienz 80 PLUS Gold Maße (LxBxH) 140 x 150 x 86 mm Lüfter 120 mm

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 10 Jahre

Das DeepCool PN750M ist im Preisvergleich ab etwa 89 Euro gelistet, aber auch in anderen Leistungsklassen mit 650 oder 850 W erhältlich. Drei unserer Leser dürfen das ATX-Netzteil nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos testen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "walt0or", "Robert_JJ4" und "holzkreuz" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Netzteil-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 01.Dezember 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 02. Dezember 2024

Testzeitraum bis 06. Januar 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von DeepCool sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum