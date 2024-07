Werbung

Chieftec ist spezialisiert auf PC-Gehäuse und Netzteile, sowie Lüfter. Nun hat der Konzern eine neue Netzteil-Serie vorgestellt. Die Chieftec-Vita-Geräte legen laut Hersteller großen Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem sind sie 80PLUS Bronze-zertifiziert.

Durch den Einsatz der DC-to-DC-Technologie soll eine verbesserte Energieeffizienz erreicht werden. Das Besondere an den neuen Netzteilen ist die Ausstattung mit extralangen, schwarzen Kabeln. So will man sich besonders an die Besitzer von aufwendigeren, großen Gaming-Gehäusen richten. Die speziellen Kabel sollen den Anschluss von Hardware ermöglichen, die weit im Gehäuse verteilt ist. Um möglichst wenig Platz zu beanspruchen, sind sie sehr flach gehalten.

Gekühlt wird die Vita-Serie mit einem 120-mm-Lüfter. Dieser bietet laut Chieftec ein optimales Gleichgewicht zwischen Kühlleistung und Geräuschpegel. Mit einem speziell entworfenen Gitter soll der Luftstrom optimiert werden. Auch Anwender, die nicht im Gaming zuhause sind, sollen hier fündig werden. Verfügbar sind die Geräte wahlweise mit 750 W für das Modell Vita BPX-750-S oder 850 W für das größere Vita BPX-850-S.

Die Vita-Netzteil-Serie ist laut Chieftec auch mit allen notwendigen, modernen Schutz- und Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Alle weiteren Informationen finden sich auch auf der offiziellen Seite des Produkts.