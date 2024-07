Werbung

Beim Innenleben der Netzteile hat sich mit den neuen ATX-Versionen zuletzt einiges getan. Die eigentliche Form ist meist jedoch unangetastet geblieben. Lian Li bewegt sich mit seinem neuen Netzteil der Edge-Serie nun einen Schritt weg vom etablierten Design und möchte das Netzteil mit dem neuen Aufbau besser auf moderne Gehäuse abstimmen. So soll sich das L-förmige Design insbesondere gut für Dual-Chamber-Gehäuse (wie die Lian Li O11-Serie) eignen und das Kabelmanagement vereinfachen. Speziell für solche Gehäuse konzipiert, kann sich die Edge-Serie ideal für die vertikale Installation in der zweiten Kammer eignen.

Die Lian-Li-Edge-Netzteile integrieren vier 9-polige interne USB-Erweiterungsanschlüsse direkt in das Netzteil. Dadurch soll der Anschluss von zusätzlichen USB-Geräten wie UNI-Fans, Strimer-Plus-Kabeln und RGB-Controllern deutlich vereinfacht werden. Der Hub ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von bis zu vier Geräten. Angeschlossenes Zubehör bleibt selbst bei einem ausgeschalteten PC funktionsfähig – vorausgesetzt, das Netzteil ist eingeschaltet. Jeder Anschluss liefert einen Nennstrom von 500 mA. Es gibt zudem zwei Möglichkeiten, den USB-Hub anzuschließen: Entweder über einen internen USB-Header am Mainboard oder alternativ mit dem beiliegenden USB-A-Kabel an das rückseitige IO-Panel.

Die Edge-Serie entspricht vollständig den ATX-3.0/3.1-Standards und ist mit den aktuellen Komponenten kompatibel. Aufgrund der 80PLUS-, Cybenetics- und PPLP-Platin-Zertifizierungen soll die Edge-Serie beste Energieeffizienz bieten, den Stromverbrauch reduzieren sowie die Wärmeentwicklung verringern.

Die Lian-Li-Edge-Netzteile sind in Schwarz mit 850 W für 149,90 Euro, mit 1.000 W für 189,90 Euro und mit 1.300 W für 229,90 Euro erhältlich. In Weiß kostet die 1.000-W-Version 199,90 Euro und die 1.300-W-Ausführung 239,90 Euro. Sie können ab sofort bestellt werden und sind voraussichtlich Ende Juli lieferbar.