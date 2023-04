Werbung

ASUS ROG hat mit der Strix Gold Aura Edition seine neuen, vollmodularen Netzteile präsentiert. Die Strix Gold Aura Edition soll eine konsequente Weiterentwicklung des ursprünglichen Strix 850 W Gold darstellen, dessen Kernkompetenzen in erste Linie eine stabile, effiziente, kühle und leise Stromversorgungen sein sollten. Allerdings bleibt die Zeit auch nicht für ASUS stehen und so sah sich der Konzern gezwungen, das bewährte Konzept zu überholen. Auch wegen dem Aufkommen des ATX-3.0-Standards.

Wie ihr Vorgänger soll sich auch die Strix Gold Aura Edition Serie, dank eines größeren Kühlkörpers für einen kühlen, leisen Betrieb, von anderen Netzteilen abheben. Damit will ASUS eine längere Lebensdauer der Komponenten und einen längeren 0dB-Betrieb bei leichter und mittlerer Last ermöglichen. Mit der Neuauflage ist ASUS sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Das gesamte Netzteil wurde in einem Aluminiumgehäuse untergebracht, das als eigener Kühlkörper fungieren soll, um so die Temperaturen noch weiter zu senken und die Geräuschentwicklung zu minimieren. Die Wärmeableitung wird zusätzlich durch einen 135 mm Axial-Tech-Lüfter unterstützt, der mit einem Doppelkugellager, im Sinne der Langlebigkeit, ausgestattet sein soll.

Die Netzteile verfügen über eine Zertifizierung nach 80 PLUS Gold und ASUS wirbt mit effizienten japanischen Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert, die bis zu doppelt so lange halten sollen wie Standardkondensatoren. Weiter sind die Netzteile der Strix Gold Aura Edition mit einem nativen 16-Pin-PCIe-Kabel ausgestattet, um moderne Grafikkarten ohne Adapter anschließen zu können.

Auch die RGB-Beleuchtung darf bei einer Modernisierung dieser Tage nicht fehlen. Das ROG Fearless Eye-Logo der Netzteile ist deshalb auch mit Aura Sync kompatibel. Mit einem beiliegenden RGB-Verbindungskabel können Nutzer das Netzteil direkt an einen dreipoligen, adressierbaren RGB-Header auf dem Mainboard anschließen und steuern.

Die Strix Gold Aura Edition Serie ist ab sofort in Deutschland, Österreich und Schweiz zu folgenden unverbindlichen Preisempfehlungen erhältlich: