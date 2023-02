Werbung

Enermax bringt mit dem Revolution D.F. 2 850W ein kompaktes ATX-Netzteil auf den Markt, das eine hohe Gehäusekompatibilität verspricht. Als 850-W-Modell bietet es gleichzeitig für die meisten performanteren Systeme genug Leistung.

Das ATX-Netzteil kommt nur auf eine Tiefe von 14 cm und sollte damit in nahezu alle PC-Gehäuse mit ATX-Netzteilplatz passen. Das 850-W-Modell erreicht eine Effizienz auf 80PLUS-Gold-Niveau. Dank überarbeiteter Schaltung soll das Netzteil kurzzeitig eine Peak-Leistung von 200 % bieten können. Konkret werden laut Enermax bis zu 1.700 W für 100 Mikrosekunden erreicht. Enermax verbaut japanische Kondensatoren, die für Temperaturen bis zu 105 °C ausgelegt sind.

Die Kabel sind modular ausgeführt. Es stehen unter anderem sechs 6+2-PCIE-, acht S-ATA- und vier Molex-Anschlüsse zur Verfügung. Selbst ein einzener Floppy-Anschluss ist noch vorhanden. Auf einen neuen 16-Pin-PCIe-Stecker (12V HPWR) muss man hingegen verzichten.

Zur Netzteilkühlung dient ein 140-mm-Lüfter mit FDB-Lager (Fluid Dynamic Bearing). Der Lüfter läuft erst oberhalb von 20 % Auslastung an und ist ansonsten lautlos. Die Enermax Dust Free Rotation-Technologie (D.F.R.). soll Staubablagerungen vorbeugen. Dazu dreht der Lüfter beim Systemstart gegenläufig an und soll so Staub aus dem Netzteil befördern.

Für den US-Markt gibt Enermax einen Preis von 129,99 US-Dollar an. Zum Euro-Preis des Revolution D.F. 2 850W macht Enermax hingegen noch keine Angaben. Der Vorgänger Revolution D.F. 850W kostet im Handel aktuell etwa 130 Euro. Enermax wirft aber noch einen Blick in die Zukunft der Revolution D.F. 2-Serie: Auf das 850-W-Modell sollen demnächst noch Modelle mit 1.050 W und mit 1.200 W folgen.