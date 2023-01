Werbung

Mit ATX 3.0 hat Intel 2022 neue Netzteilspezifikationen offiziell gemacht. Kein Wunder also, dass Cooler Master zur CES eine Reihe von Netzteilen vorgestellt hat, die dem ATX-3.0-Standard entsprechen sollen. Das gilt sowohl für ausgewachsene ATX- als auch für kleine SFX-Modelle. Bei den Mini-Netzteilen werden beachtliche Leistungsrekorde aufgestellt.

GX III GOLD ATX3.0-Serie: Breite Modellpalette

Die GX III GOLD ATX3.0-Serie umfasst gleich eine ganze Reihe von ATX-3.0-Modellen. Diese ATX-Netzteile sollen es mit 550, 650, 750, 850, 1.050 und 1.250 W auf den Markt kommen. So werden ganz unterschiedliche Nutzeransprüche an die Leistung abgedeckt. Alle Modelle werden 80 PLUS Gold-zertifiziert sein. Ein modulares Kabelmanagement sorgt für Ordnung während ein Lüfterstopp bei geringer Last einen flüsterleisen Betrieb verspricht.

V1100 und 1300 SFX Platinum sowie V750/850 SFX Gold: Die Kompaktklasse

Im SFX-Bereich gibt es zwei neue Top-Modelle mit enormer Leistung. Cooler Master will mit V1100 und 1300 SFX Platinum die ersten SFX-Netzteile mit 1.100 bzw. sogar 1.300 W anbieten. Die kleinen ATX-3.0-Netzteile bieten zudem den neuen 12VHPWR-Anschluss. Leistungsschwächer, aber für SFX-Netzteile immer noch leistungsstark sind V750/850 SFX Gold. Auch diese 80 PLUS Gold-Modelle unterstützen ATX 3.0. Cooler Master verbaut bei ihnen ausschließlich japanische Kondensatoren und einen FDB-Lüfter.

V750/850 Gold i multi und V750/850 Gold i 12VO: Netzteile mit Überwachungsmöglichkeit

V750/850 Gold i 12VO sind ATX-3.0-Netzteile mit 750 bzw. 850 W. Ihr semi-digitales Design ermöglicht es, die Netzteile über Cooler Masters MasterControl-Software zu überwachen. Beide Netzteile sind 80 PLUS Gold-zertifiziert. Zur Kühlung dient ein 135-mm-Lüfter. Das gleiche Effizienzlevel und die gleichen Leistungsklassen bieten auch die beiden Modelle V750/850 Gold i 12VO. Diese Netzteile können über die MasterPlus+-Software überwacht und angepasst werden. So lässt sich die Lüfterkurve individuell einrichten. Auch V750/850 Gold i 12VO unterstützen ATX 3.0.

Cooler Master macht noch keine Angaben zu Preisen und Verfügung.