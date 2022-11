Werbung

Kaum ein Thema wurde in den vergangenen Wochen so heiß diskutiert, wie die Problematik rund um verschmorte 12VHPWR-Adapter der neuen GeForce-RTX-4090-Karten. In den News haben wir das Thema ausführlich begleitet und wollten mit einer Umfrage zu den verschiedenen Ausführungen des Adapters auch zur Auflösung des Rätsels beitragen.

Bevor nun hoffentlich NVIDIA zu einer finalen Analyse und Behebung des Problems kommt, haben sich bereits einige Zubehör-Anbieter entsprechend positioniert. So wollte CableMod neben den farblich angepassten Kabeln für diverse Netzteile einen Winkeladapter in den Verkauf bringen, der die Kabelführung vereinfacht und die mechanische Belastung reduzieren sollte.

Eigentlich sollten diese Adapter am 30. Oktober in den Verkauf gehen. Allerdings stoppte CableMod den Verkauf kurz vorher und hat sich nun offiziell dazu geäußert. Um eine möglichst breite Kompatibilität des Adapters mit zahlreichen Modellen der GeForce RTX 4090 sicherstellen zu können, hat man den Verkauf verzögert und will nun weitere Informationen sammeln. Neben einem 90°-Adapter soll es einen 180°-Adapter geben und bei diesem spielt es natürlich eine Rolle, wie dick die Backplate der Karte ist, damit der Anschluss um 180° gedreht herausgeführt werden kann.

Auf einer speziellen Landing-Page zum 12VHPWR-Adapter führt man nun alle notwendigen Informationen auf. So ist der "90 Degree Adapter (A)" zu folgenden Karten kompatibel:

ASUS ROG Strix GeForce RTX® 4090 (cooler side)

ASUS TUF Gaming GeForce RTX® 4090 (cooler side)

EK Quantum Vector2 Strix TUF RTX 4090 (cooler side)

NVIDIA GeForce RTX 4090 Founder’s Edition (backplate side)

Gigabyte AORUS GeForce RTX 4090 MASTER (backplate side)

Gigabyte RTX 4090 Gaming OC (backplate side)

Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE (backplate side)

EK Quantum Vector2 RTX 4090 FE without active backplate (backplate side)

Der "90 Degree Adapter (B)":

NVIDIA GeForce RTX 4090 Founder’s Edition (cooler side)

Gigabyte RTX 4090 GAMING OC (cooler side)

EK Quantum Vector2 RTX 4090 FE without active backplate (cooler side)

ASUS ROG Strix GeForce RTX® 4090 (backplate side)

ASUS TUF Gaming GeForce RTX® 4090 (backplate side)

EK Quantum Vector2 Strix TUF RTX 4090 (backplate side)

Weiterhin für den 180°-Adapter in den beiden Ausführungen – zunächst der "180 Degree Adapter (A)":

ASUS ROG Strix GeForce RTX® 4090 (backplate side)

ASUS TUF Gaming GeForce RTX® 4090 (backplate side)

EK Quantum Vector2 Strix TUF RTX 4090 (backplate side)

EK Quantum Vector2 RTX 4090 FE without active backplate (backplate side)

"180 Degree Adapter (B)":

NVIDIA GeForce RTX 4090 Founder’s Edition (backplate side)

Gigabyte AORUS GeForce RTX 4090 MASTER (backplate side)

Gigabyte RTX 4090 GAMING OC (backplate side)

Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE (backplate side)

EK Quantum Vector2 Strix TUF RTX 4090 (cooler side)

EK Quantum Vector2 RTX 4090 FE without active backplate (cooler side)

Für die vier Varianten des Adapters kann sich der interessierte Käufer auf eine Meldeliste setzen lassen, so dass er den Verkaufsstart auch nicht verpasst.

Außerdem bietet CableMod wie gesagt zahlreiche Varianten für verschiedene Netzteile an. Dabei kann der Nutzer Einfluss auf die Länge der Kabel nehmen oder sich für eine Verlängerung entscheiden.