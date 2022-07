Corsair präsentiert neue, modulare HXi-Netzteile mit 1.000 und 1.500 W

Der aktuelle Schwung an neuen Netzteilen macht auch bei Corsair nicht Halt und so präsentiert man hier mit dem HX1500i und HX1000i zwei neue Netzteile mit 1.000 und 1.500 W. Beide Netzteile sind 80 PLUS Platinum-zertifiziert. Es handelt sich zudem um eine vollständig digitale Plattform, die eine Steuerung von Lüfterkurven und Leistungseinstellungen per iCUE-Software ermöglicht. Zudem ist eine Überwachung der Leistungsabgabe und des Wirkungsgrads in Echtzeit möglich. Auch kann zwischen Single-Rail- und Multi-Rail-Überstromschutz (OCP) gewechselt werden.

Der 140 mm große Lüfter im Inneren der Netzteile kann bei niedriger und mittlerer Last vollständig abgeschaltet werden. Die Modelle HX1500i und HX1000i sind beide mit japanischen Elektrolytkondensatoren mit 100 % industrieller Güteklasse und 105 °C-Spezifizierung ausgestattet. Wie viel Marketing hinter all diesen Angaben steckt, werden erste Tests zeigen müssen.

Beide Netzteile sind zudem vollmodular und so müssen nur die notwendigen Anschlüsse auch wirklich verwendet werden. Mit 1.000 und 1.500 W sowie dem Angebot an EPS- und ATX-Stromanschlüssen sind beide Modelle für High-End-Systeme ausgelegt.

Noch basieren die neuen Modelle nicht auf dem ATX-3.0-Standard, sondern auf ATX 2.52. Das HX1500i kostet 350 Euro, das HX1000i soll 240 Euro kosten. Die Verfügbarkeit sollte in der kommenden Woche gegeben sein.