ASUS ROG Thor 1200W Platinum II Netzteil ab sofort erhältlich

Im Zusammenspiel mit den Modellen der GeForce RTX 3090 Ti (Test) haben wir die ersten Netzteile mit 12VHPWR-Anschluss erhalten. Eines dieser Netzteile ist das ROG Thor 1200W Platinum II von ASUS. Auch Besitzer einer Founders-Edition-Karte können mit diesen Netzteilen und dem beiliegenden PCIe-5.0-Stromkabel ihre GPU befeuern. Das ist natürlich schon mit den größtenteils erhältlichen modularen Netzteilkabeln der diversen Hersteller möglich.

Nun zur eigentlichen Meldung: Das ASUS ROG Thor 1200W Platinum II ist ab sofort erhältlich – dies gibt der Hersteller nun bekannt. Eine kurze Recherche im Preisvergleich ergibt allerdings, dass das Netzteil schon einige Tage erhältlich ist. Der Stromspender hat eine 80-Plus-Platinum- und eine Lambda-A++-Zertifizierung für den effizienten und leisen Betrieb. Neben dem Modell mit 1.200 W, gibt es eines mit 1.000 W sowie 850 W, letztgenanntes ist allerdings noch nicht erhältlich.

Das ROG Thor 1200W Platinum II kann in einem 0-dB-Fan-Mode betrieben werden. Der Lüfter steht dann unter einer gewissen Last komplett still. Neben dem 12VHPWR-Anschluss stehen acht Anschlüsse für PCI-Express und EPS sowie sechs SATA/Molex-Kabelstränge zur Verfügung. Zunächst bewarb ASUS den 12VHPWR-Anschluss mit nur 450 W, stufte dies vor einigen Tagen auf bis zu 600 W hoch.

Neben der Funktion als eigentlichen Netzteil kommt eine laut ASUS hochwertige und funktionelle Optik hinzu. Eine RGB-Beleuchtung ist ebenso vorhanden wie ein OLED-Display, welches die aktuelle Auslastung des Netzteils anzeigt.

Das ASUS ROG Thor 1200W Platinum II kostet 420 Euro, das kleinere Modell mit 1.000 W 350 Euro.