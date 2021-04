Chieftec erweitert Gold Polaris Serie um 850, 1.050 und 1.250 W Modell

be quiet! hat kürzlich sein Flaggschiffserie Dark Power um weitere Modelle erweitert, welche die beiden im Herbst 2020 vorgestellten Dark Power Pro um Varianten im mittleren Leistungsbereich ergänzt. Die neuen Dark Power 12 mit 750, 850 und 1.000 W bieten ebenfalls 80 PLUS Titanium, eine... [mehr]

Corsair hat Ende März 2021 eine neue Version seiner Mittelklasse-Serie RMx vorgestellt, welche nun mit einem Lüfter mit Corsairs Magnetschwebetechnik ausgestattet sind. In den anderen Bereichen ist Corsair aber mit einer Effizienz nach 80 PLUS Gold, voll-modularem Kabelmanagement und... [mehr]

be quiet! hat drei neue Netzteilserien angekündigt. Das Pure Power 11 FM ist laut dem Unternehmen eine vollständig modulare Version des bekannten Pure Power 11. Außerdem wurden die Serien SFX Power 3 sowie TFX Power 3 ins Sortiment aufgenommen. Die Netzteile der Pure-Power-11-FM-Serie... [mehr]

Pünktlich zum Monatsanfang bringt MSI mit dem MPG-A750GF und dem MPG-A850GF zwei vollmodulare Netzteile in den Handel, die zudem beide mit einer 80 Plus Gold Zertifizierung aufwarten können. Neben einem geringeren Energieverbrauch und einer hohen Effizienz beider Netzteile - die sich nur in der... [mehr]