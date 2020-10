Neue Netzteile: Enermax präsentiert MARBLEBRON und CYBERBRON

ENERMAX hat jetzt die neuen 80-PLUS-Bronze-Netzteile MARBLEBRON und CYBERBRON angekündigt. Das Netzteil MARBLEBRON ist als 550-W-, 650-W- und 750-W-Modell mit teilmodularen Kabeln erhältlich. Das CYBERBRON kann mit 500, 600 und 700 W sowie festen Kabeln erworben werden.

Das MARBLEBRON besitzt eine 80-PLUS-Bronze-Zertifizierung und verfügt über japanische 105°C-Elektrolytkondensatoren, die nach Angaben des Unternehmens für eine hohe Zuverlässigkeit sorgen sollen. Aufgrund der DC-zu-DC-Technologie ist zudem eine stabile Leistungsabgabe bei wechselnden Lasten gewährleistet. Der 120-mm-High-Pressure-Lüfter wird mit der integrierten SAC (Smart Air Control) bis zu einer Last von 40 % auf einer konstant niedrigen Drehzahl mit leisen 14 dB(A) gehalten. Das MARBLEBRON richtet sich sowohl an Spieler als auch an Nutzer, die ein Multimedia- oder Heimkinosystem betreiben.

Ausstattung:

80-PLUS-Bronze-Zertifizierung mit 88 % Effizienz im 230-V-Netz bei 50 % Auslastung

teilmodulares Design mit flexiblen schwarzen Flachbandkabeln

eine 12-V-Schiene mit bis zu vier PCI-E-Steckern für mehrere Grafikkarten

DC-to-DC-Design

+5V-Schaltung für einen Standby-Verbrauch des Gesamtsystems von unter 0,5W

aktives PFC-Design mit PF-Wert bis zu 0,99

hochwertige Komponenten und japanische 105°C-Elektrolytkondensatoren

120-mm-High-Pressure-Lüfter mit komprimiertem Luftstrom

SAC (Smart Air Control), leise Lüfterdrehzahl mit 14dB(A) bis 40 % Last

die Mehrfachschutzschaltung mit Schutz gegen Überspannung (OVP), Unterspannung (UVP), Überlastung (OPP), Kurzschluss (SCP), Überhitzung (OTP) sowie unvorhergesehene Stromstöße (SIP)

Das CYBERBRON verfügt ebenfalls über eine 80-PLUS-Bronze-Zertifizierung sowie japanische 105°C-Elektrolytkondensatoren und eine 12-V-Schiene. Außerdem besitzt das neue Enermax-Netzteil flexible Flachbandkabel, die den Luftstrom im Inneren des Gehäuses verbessern sollen und eine einfache Kabeldurchführung ermöglichen. Der 120-mm-Lüfter mit intelligenter Lüftersteuerung sorgt für eine geräuscharme Kühlung mit lastabhängiger Regelung. Das CYBERBRON eignet sich laut dem Unternehmen für den Bau preisgünstiger Mainstream-Gaming-, Multimedia und Office-Systeme.

Ausstattung:

80-PLUS-Bronze-Zertifizierung mit 88 % Effizienz im 230-V-Netz bei 50 % Auslastung

12-V-Schiene mit bis zu vier PCI-E-Steckern für mehrere Grafikkarten

+5V-Schaltung für einen Standby-Verbrauch des Gesamtsystems von unter 1 W

aktive PFC-Konstruktion mit PF-Wert bis zu 0,99

flexible schwarze Flachbandkabel für einfaches Kabelmanagement

hochwertige Komponenten und japanische 105°C-Elektrolytkondensatoren

120-mm-Lüfter mit lastabhängiger Drehzahlsteuerung

die Mehrfachschutzschaltung mit Schutz gegen Überspannung (OVP), Unterspannung (UVP), Überlastung (OPP), Kurzschluss (SCP) sowie unvorhergesehene Stromstöße (SIP)

Beim MARBLEBRON liegt die 550-W-Version bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 70 Euro. Für die 650-W-Variante werden 76 Euro fällig und wer 750 W sein Eigen nennen will, muss 85 Euro auf den Tisch legen. Wer hingegen ein CYBERBRON erwerben möchte, zahlt für ein 550-W-Netzteil 57 Euro, bzw. für 600 W 67 Euro sowie für die 700-W-Variante 77 Euro.

