ASUS stellt neue 850-W-Netzteile in Schwarz und Weiß vor

ASUS hat zwei neue Netzteile vorgestellt, die die ROG-Reihe der Netzteile im Leistungsspektrum und in der Optik erweitern sollen. Die Netzteile kommen in den Farben Schwarz und Weiß mit modularem Kabelmanagement und vergrößerter Kühlfläche daher, um einen möglichst leisen Betrieb zu gewährleisten. Der Lüfter des Netzteils ist mit einem kleineren Motor mit Doppelkugellager realisiert worden, was es ermöglicht die Lüfterschaufeln des Lüfters länger zu gestalten. Dadurch soll das Luftvolumen und die Kühlleistung erhöht werden.

Beide Netzteile sind 80 Plus Gold zertifiziert und verwenden japanische Kondensatoren. Die maximale Ausgangsleistung soll bei 850 W liegen. Die zehnjährige Garantie sichert dass man lange Freude an seinem Netzteil haben kann.

Der 135-mm-Lüfter steht unter einer Last von 40 % vollständig still, hier werden die Komponenten durch die großen passiven Kühlkörper des Netzteils gekühlt. Wird diese Last überschritten, aktivieren die Sensoren den Lüfter, der dann langsam drehend die Komponenten weiter kühlt.

Eine weitere Besonderheit für Nutzer die ihre Computer gerne präsentieren wollen ist der beigelegte Stickerbogen und das ROG-Logo als Magnet die es ermöglichen das Netzteil an den eigenen Geschmack anzupassen.

Die vollständig modularen Kabel enthalten ein 24-Pin-Kabel für das Mainboard, zwei 6+2-Pin PCI-Express-Erweiterungen und zwei 8-Pin 12-Volt-Stromkabel für die Stromversorgung des Prozessors. Der Preis und die Verfügbarkeit sind noch nicht bekannt.