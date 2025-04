Werbung

Das SKILLER SGH20 ist ein neues USB-Gaming-Headset von Sharkoon, das ein funktionales Design mit solider technischer Ausstattung für den Einsatz im Gaming-Bereich kombinieren möchte. Es ist mit 50-mm-Treibern ausgestattet, die für einen klaren und präzisen Klang sowie für ein intensiveres Spielgefühl durch saubere Sounddetails in verschiedenen Frequenzbereichen sorgen wollen. Die Anbindung erfolgt über eine USB-A-Schnittstelle, was eine schnelle Plug-and-Play-Nutzung am PC erlaubt. Durch den digitalen Anschluss bleibt die Klangqualität zudem konstant und unabhängig von der Onboard-Soundkarte.

Das Headset besitzt weiche Ohrpolster aus Kunstleder, die sich der Kopfform anpassen und selbst bei längerer Nutzung einen angenehmen Tragekomfort gewährleisten sollen. Ergänzt wird dieser Komfort durch ein gepolstertes Kopfband, das Druckstellen reduzieren soll und für einen stabilen Sitz sorgen möchte. Für die Sprachkommunikation ist ein flexibles Mikrofon integriert, das sich individuell positionieren lässt. Laut Sharkoon überträgt es die Stimme klar und reduziert störende Nebengeräusche für eine verständliche Team-Kommunikation im Spiel.

Optisch wird das Headset durch eine RGB-Beleuchtung an den Ohrmuscheln ergänzt, die automatisch zwischen verschiedenen Farben wechselt. Die Beleuchtung ist fest integriert und setzt auf wechselnde Effekte, um das Headset visuell in Szene zu setzen. Die gesamte Konstruktion zielt auf einfache Bedienung, zuverlässige Performance und ein möglichst angenehmes Tragegefühl während längerer Gaming-Sessions ab.

Das SKILLER SGH20 ist zu einem Einstiegspreis von 19,99 Euro erhältlich.