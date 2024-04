Werbung

Corsair präsentiert gleich zwei neue Headsets für den Gaming-Bereich. So wurden das neue HS35 v2 und das HS35 SURROUND v2 vorgestellt. Beide Geräte sind sowohl für PC als auch alle gängigen Konsolen wie Playstation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch ausgelegt. Dafür sorgen der universelle 3,5-mm-Anschluss und die Plug-&-Play-Funktion.

Individuell abgestimmte 50-mm-Neodym-Treiber sollen für ein breites Klangspektrum sorgen. Verfügbar sind die Modelle jeweils in den Varianten Rot, Blau und Carbon. Für ein noch immersiveres Spielerlebnis kommt das HS35 SURROUND v2 mit Dolby Audio 7.1. Die wird durch den verbauten USB-Empfänger ermöglicht, der Spielmusik, Dialoge und akustische Hinweise um den Anwender herum positioniert. Besonders beim Einsatz in Spielen kann der Surround-Klang einen entscheidenden Unterschied bringen. Dadurch lassen sich nämlich Bewegungs- und Angriffsrichtung von Gegnern in kompetitiven Spielen genau verorten. Auch bei klanglich sehr immersiven Spielen wie Hellblade verstärkt das Spielen mit Surround den Eindruck, der beim Spielenden entsteht.

Corsair hat die Headsets für lange Spielsessions ergonomisch verbessert. Ein verstellbarer Kopfbügel ermöglicht die individuelle Einstellung für jeden Spieler. Gepolsterte Ohrmuscheln mit weichem Stoffbezug sollen die Ohren schonen und dabei unangenehme Hitze vermeiden. Eine Steuerung am Ohr regelt die Lautstärke und kann das Headset schnell muten. Das angebrachte Mikrofon ist flexibel.

Die CORSAIR-Gaming-Headsets HS35 v2 und HS35 SURROUND v2 sind ab sofort CORSAIR-Webstore und bei allen autorisierten Online-Vertriebs- und Fachhändlern von CORSAIR erhältlich. Das HS35 v2 kostet in Deutschland 49,99 Euro. Es ist aktuell jedoch nicht lieferbar. Laut Webseite wird der Versand ab dem 22. April 2024 erwartet. Gleich verhält es sich mit dem HS35 v2 SURROUND. Dieses kostet allerdings 59,99 Euro.