Der Sonos Move 2 ist ein portabler Outdoor-Lautsprecher für gehobene Ansprüche. Er bietet Stereoklang und soll mit seinem integrierten Akku eine Wiedergabedauer von bis zu 24 Stunden erreichen können.

Sonos hat den Move 2 als robusten und wasserfesten Lautsprecher ausgelegt. Er ist nach IP56 geschützt und soll so Stürze, Spritzer, Regen, Schmutz und Sonne aushalten können. Anders als die Vorgängergeneration ist der Move 2 ein Stereolautsprecher und soll so für einen besseren Klang sorgen. Sonos verbaut zwei Höchtöner und einen Tieftöner. Das automatische Trueplay Tuning passt den Klang fortlaufend an die aktuelle Umgebung an. Wer den Stereoklang noch intensivieren möchte, der kann via Bluetooth zu einem Stereopaar von zwei Move 2 streamen. Neben der Anbindung per Bluetooth ist gleichzeitig auch eine W-LAN-Anbindung möglich. Zudem kann der Sonos Line-In-Adapter für andere Audioquellen mit 3,5 mm Stereo-Miniklinke am USB-C-Anschluss genutzt werden.

Dieser USB-C-Anschluss lässt sich auch zum Laden elektronischer Geräte wie des Smartphones verwenden. Der Akku des Lautsprechers kann über eine optional erhältliche kabellose Ladestation geladen werden. Er ist herausnehmbar und austauschbar. Das soll der Lebensdauer des Lautsprechers zu Gute kommen. Nachhaltigkeit ist auch bei der Fertigung ein Thema. So werden recycelte Kunststoffe verwendet und der Lautsprecher in einer recycelbaren Verpackung mit Material aus nachhaltigen Quellen verpackt. Sonos hat zudem den Energieverbrauch im Standby-Modus um mehr als 40 % reduziert.

Sonos nutzt beim Move 2 die gleiche Benutzeroberfläche wie bei den kürzlich vorgestellten Era Speakern. Sie soll sich intuitiv bedienen lassen - unter anderem dank eines kapazitiven Schiebereglers für die Lautstärke. Alternativ nutzt man zur Steuerung Sonos Voice Control, Amazon Alexa, die Sonos App, Apple AirPlay 2 und Bluetooth.

Der Move 2 kann ab sofort für 499 Euro vorbestellt werden. Der portable Premium-Lautsprecher wird dabei in Schwarz, Weiß und Olivgrün angeboten. Als voraussichtlichen Liefertermin gibt Sonos den 20. September 2023 an.