Werbung

Seit 25 Jahren verschickt Netflix DVDs an seine Abonnenten. Gestern gab der Konzern in einem Tweet bekannt, dass dieser Dienst nun eingestellt wird.

Die wenigstens deutschen Kunden dürften wissen, dass Netflix auch heute noch DVDs per Post verschickt. Dennoch war es genau dieser Versand, mit dem der Streaming-Riese sein Imperium begründete. 2019 wurden die letzten Zahlen zum Verleih veröffentlicht. In diesem Jahr nutzten immerhin noch 2,15 Millionen Kunden den Versanddienst. Am 29. September 2023 werden nun die letzten DVDs verschickt. Rückgabe bis spätestens 27. Oktober.

In den letzten Wochen und Monaten gab es viele Berichte über die Absicht von Netflix, stärker gegen das weit verbreitete Account-Sharing vorzugehen. In Latein-Amerika, Spanien und Kanada läuft das Verbot bereits. Für den US-Markt war eine Einführung für Frühjahr geplant. Diese wurde nun in den Sommer verschoben. Wann und ob das Sharing-Verbot nach Deutschland kommt, ist aktuell noch nicht klar.