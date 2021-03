Netflix will das Account-Sharing unterbinden

Netflix ist weiterhin bemüht, die Anzahl der zahlenden Abonnenten zu steigern. Langsam aber sicher gerät das Unternehmen unter Zugzwang. Die Konkurrenz in Form von Disney durchbricht bei den Zuschauerzahlen einen Rekord nach dem nächsten und durfte sich in jüngster Vergangenheit über 100 Millionen zahlende Kunden freuen. Einen Ansatz, den Netflix aktuell verfolgt, ist es das Account-Sharing zu unterbinden. Gerade Freunde oder Familienmitglieder, die in verschiedenen Haushalten leben, teilen sich einen Account.

Aktuell ist unklar, wie hart Netflix gegen das Sharing vorgehen wird. Momentan hat man damit begonnen, dass sich Accounts per Mail oder SMS verifizieren müssen. Dies kann zwar über “Verify Later” noch umgangen werden, allerdings wäre es möglich, dass Netflix dies in Zukunft nicht mehr erlaubt. Zudem berichteten betroffene Kunden davon, dass die Einblendung bislang nur ein einziges Mal aufgetaucht ist und seitdem nicht mehr gesehen wurde. Außerdem scheint dies derzeit nur Fernsehgeräte zu betreffen. Auf dem Notebook gab es die Aufforderung bislang nicht. Offiziell gestattet Netflix das Account-Sharing laut AGB nur bei Angehörigen, die im selben Haushalt leben. Dass diese auch die gleiche IP-Adresse besitzen müssen ist bislang nicht aufgeführt.

Für Menschen, die viel unterwegs sind und Netflix über unterschiedliche WLANs und anderweitige Zugänge abrufen, wäre eine Identifizierung über die IP nicht realisierbar. Der Streamingdienst müsste den Authentifizierungsprozess zum Beispiel durch ein zusätzliches Gerät abwickeln, wie dies bei den Kabelnetzbetreibern gehandhabt wird. Somit bleibt abzuwarten, wie Netflix in Zukunft beabsichtigen wird, das Account-Sharing zu vermeiden.