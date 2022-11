Werbung

Probemitgliedschaften und Gratismonate sind ein beliebtes Mittel, um potenzielle Kunden vom eigenen Dienst zu überzeugen. Da so etwas allerdings auch schnell nach hinten losgehen kann, sind Gratisangebote lediglich für kurze Zeit verfügbar. Theoretisch ist es über das Anlegen immer wieder neuer Benutzerkonten möglich einen Gratis-Monat immer wieder aufs Neue abzuschließen und so einen Anbieter über Jahre kostenlos zu nutzen.

Auch wenn Probeabos einmal pro Account genutzt werden können, ist ein neues Benutzerkonto in der Regel mit wenigen Mausklicks erstellt. Alternative Zahlungsmittel und fiktive Adressdaten machen es für Betreiber unmöglich, den Nutzer eindeutig einem Konto zuzuordnen. Aus diesem Grund gehen Unternehmen immer neue Wege und versuchen, die Einstiegshürde zu erhöhen.

Apple hat sich jetzt mit Microsoft zusammengetan und bietet allen Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate ein dreimonatiges Probeabo von Apple TV+ und Apple Music an. Bis zum 31. März 2023 sind alle Spieler in der Lage, das Angebot wahrzunehmen. In der Vergangenheit konnte das Apple-Probeabo auch genutzt werden, wenn der Microsoft Game Pass nicht aktiv war.

Apple TV+ bietet aktuell lediglich Eigenproduktionen an, die exklusiv über den Streamingdienst vermarktet werden. Zu den bekanntesten Serien gehören unter anderem The Morning Show mit Jennifer Aniston und For All Mankind mit Edward Baldwin. Apple Music liefert über 100 Millionen Songs, die sich auch offline abspielen lassen. Außerdem gibt es Empfehlungen, kuratierte Playlisten von Experten und vieles mehr.

Wer nach Ablauf des Probezeitraums sowohl Music als auch TV+ und weitere Apple-Dienste abschließen möchte, kann sich für “Apple One” entscheiden. Hier zahlen Einzelpersonen rund 17 Euro im Monat. Die Familien-Variante liegt bei 23 Euro und erlaubt es, bis zu fünf weitere Personen hinzuzufügen. Mehr Informationen finden sich hier.

Für den Xbox Game Pass Ultimate werden rund 33 Euro pro Monat fällig. Der erste Monat ist bereits für 1 Euro erhältlich. Die Bedingungen finden sich hier.