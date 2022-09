Razer Leviathan V2 X: Kompakte PC-Soundbar

Meistens nutzt man Soundbars, um am TV für einen besseren Klang zu sorgen. Mit der Leviathan V2 X hat Razer aber eine kompakte Soundbar vorgestellt, die in erster Linie für den PC gedacht ist.

Razer geht von einer Platzierung vor dem PC-Monitor aus. Bei einer Länge von 40 cm soll die Leviathan V2 X dort ausreichend Platz finden. Die Soundbar kombiniert zwei Breitbandtreiber und zwei Passivradiatoren. Laut Razer kann sie maximal für einen Schallpegel von 90 dB sorgen. Sie wird über USB-C mit Strom versorgt. Musik kann aber auch über Bluetooth 5.0 zugespielt werden. Dadurch ist es auch möglich, nahtlos zwischen verschiedenen Zuspielern wie dem PC und mobilen Geräten zu wechseln.

Die integrierte Razer-Chroma-RGB-Beleuchtung kommt auf ganze 14 Beleuchtungszonen. Sie kann zahlreiche Effekte darstellen - darunter auch dynamische Effekte in Spielen. Mit Razer Audio wird eine Android- und iOS-App angeboten, die sowohl Anpassungen am Klang als auch an der Beleuchtung ermöglicht. Zur Steuerung einiger Basisfunktionen sitzen einige Tasten an der Oberseite der Soundbar.

Razer gibt für die Leviathan V2 X eine UVP von 119,99 Euro an. Die Auslieferung soll im vierten Quartal starten.