Paramount+ startet bald in der UK und kommt auch nach Deutschland

Mittlerweile schießen Streamingdienste wie Pilze aus dem Boden. Jetzt steht auch Paramount+ in Europa in den Startlöchern. Los geht es im Juni 2022 im Vereinigten Königreich und Irland. Ab der zweiten Jahreshälfte soll der Dienst dann auch in Deutschland buchbar sein. Paramount+ steht Sky-Cinema-Abonnenten kostenlos zur Verfügung. Allerdings sind Nutzer auch in der Lage, direkt bei Paramount ein Abo abzuschließen. Der Empfang erfolgt über eine separate App, die für iOS und Android erhältlich ist. Außerdem können Connected-TV-Geräte sowie OTT-Plattformen genutzt werden, die von Paramount+ offiziell unterstützt werden. Preislich liegt der Dienst bei rund 7 Pfund im Monat. Für das ganze Jahr werden knapp 70 Pfund fällig. Die Kosten für Deutschland sind bislang noch nicht bekannt.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Zwar hat Paramount in der Vergangenheit sechs internationale Originals angekündigt, jedoch ist fraglich, ob die Inhalte des Streamingdienstes ausreichen werden, um Nutzer von einem Abo zu überzeugen. Die starke Fragmentierung des Marktes könnte für eine neue Blütezeit von illegalen Downloads sorgen. Laut Akamai ist schon jetzt ein Anstieg von illegalen Zugriffen auf urheberrechtlich geschütztes Material zu verzeichnen. Allerdings scheinen die Anbieter die Vorzeichen auszublenden und sind vom eigenen Angebot vollends überzeugt. Letztendlich entscheidet der verfügbare Content über Aufstieg und Fall eines Streamingdienstes.

Somit bleibt zunächst abzuwarten, wie stark die Nachfrage bei Paramount+ sein wird. Die Kombination mit Sky-Cinema wiederum könnte für viele Sky-Kunden durchaus interessant sein. Sofern der Dienst tatsächlich einen Mehrwert liefert.