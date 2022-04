Disney-Serien verabschieden sich von Prime Video und weiteren Anbietern

Dass der Streaming-Markt noch in den Kinderschuhen steckt, zeigt allein die Tatsache, dass immer mehr Rechteinhaber ihre eigenen Dienste starten. Allerdings zeigt sich dies auch bei den zahlreichen Serien, die auf dem einen Portal verschwinden, um kurze Zeit später bei einem anderen Anbieter wieder aufzutauchen. Dies wird vor allem in den nächsten Monaten und Jahren noch ein Thema sein, da immer mehr Lizenzen auslaufen. Aktuell sind Nutzer der Plattformen Prime Video sowie Sky Ticket und RTL+ betroffen. Hier verabschieden sich gleich neun Sendungen von der Bildfläche.

Im Detail sind es die Serien Lost sowie American Crime beziehungsweise The Catch und Harrow. Außerdem gibt es Seattle Firefighters - Die jungen Helden, Grey's Anatomy, Stumptown und The Kids Are Alright in Zukunft nicht mehr bei den genannten Anbietern. Stattdessen sind einige Serien bereits bei Disney+ verfügbar. Die fehlenden Sendungen werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit folgen und sich nur noch exklusiv über den Disney-Dienst abrufen lassen. Wann dies sein wird bleibt zunächst abzuwarten.

Aktuell ist lediglich das Ende bekannt. Ab nächstem Monat sind die Lizenzen nicht mehr gültig und wurden von Disney auch nicht verlängert. Jedoch kommen Joyn+-Kunden noch in das Vergnügen, fast aller genannten Serien. Criminal Minds ist hingegen nicht verfügbar. Wie lange die Lizenzen hier noch laufen und ob es eine mögliche Verlängerungsklausel geben könnte, ist nicht öffentlich. Wobei auf lange Sicht ebenfalls mit einem Ende zu rechnen ist.

Im März 2022 verschwanden bereits zahlreiche Marvel-Serien von Netflix. Hier sollte es dann auch bald mit einer neuen Staffel weitergehen. Insbesondere von Frank Castle a.k.a. "The Punisher" werden von zahlreichen Marvel-Fans sehnsüchtig neue Folgen erwartet. Die zweite und letzte Staffel wurde am 18. Januar 2019 auf Netflix ausgestrahlt. Ob Disney die Marvel-Serien komplett neu auflegen wird ist nicht bekannt. Da Dare-Devil-Schauspieler Charlie Cox allerdings auch im neuen Spider-Man-Film die Rolle des blinden Anwalts übernommen hat, ist davon auszugehen, dass Disney den Cast beibehalten wird.