Boba-Fett-Serie startet zum Jahresende auf Disney+

Mit “The Mandalorian” hat Disney im Jahr 2019 eine äußerst erfolgreiche Star-Wars-Sendung geschaffen. Mit Baby Yoda ist ein neuer Kultcharakter entstanden, der viele Krieg-der-Sterne-Fans sofort in seinen Bann gezogen hat. Jetzt will man bei Disney mit “Das Buch von Boba Fett” an den Erfolg von Mando und Co. anknüpfen. Ab dem 29. Dezember 2021 ist die neue Star-Wars-Serie exklusiv beim Streamingportal Disney+ erhältlich. Aktuell ist zwar noch nicht bestätigt, in welchem Umfang die Serie gestreamt wird, allerdings scheint sich die erste Staffel auf sieben Folgen zu belaufen. Laut der Seite IMDB.com wird das Staffelfinale am 9. Februar 2022 ausgestrahlt.

Wer das Ende der zweiten Staffel von “The Mandalorian” kennt, hat bereits einen kleinen Vorgeschmack der kommende Serie erhalten. Wie der Name schon erahnen lässt, handelt die neue Star-Wars-Serie vom Kopfgeldjäger Boba Fett und dessen Söldnerin Fennec Shand. Es wird ein Wiedersehen mit dem Wüstenplaneten Tatooine und vieles mehr geben. Gespielt wird Boba Fett von dem Schauspieler Temuera Morrison, der bereits in The Mandalorian die Rolle von Boba Fett übernommen hat. Außerdem hat Morrison schon diversen Star-Wars-Charakteren in Videospielen seine Stimme geliehen. Dazu zählt unter anderem Star Wars: Republic Commando, hier spricht der Schauspieler Delta 38. Bei Star Wars: Bounty Hunter übernimmt er die Stimme von Jango Fett. In Star Wars - Battlefront 2 ist er sogar für Boba Fett und Jango Fett verantwortlich. Außerdem spricht Morrison einen Republic Officer.

Verantwortlich für die Produktion von “Das Buch von Boba Fett” ist Regisseur und Drehbuchautor Jon Favreau, der ebenfalls als Schauspieler tätig war. Favreau ist in diversen Marvel-Verfilmungen zu sehen. Dazu zählen unter anderem Iron Man oder Spider-Man: Far From Home. Außerdem war er als Regisseur für Young Sheldon und The Mandalorian verantwortlich.