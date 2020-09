The Mandalorian: Disney gibt Starttermin der zweiten Staffel bekannt

Nachdem Disney+ im vergangenen Jahr seine neue Hit-Serie “The Mandalorian” veröffentlichte, war kurz darauf mit Baby Yoda ein neuer Star im Krieg-der-Sterne-Universum geboren. The Child avancierte innerhalb kürzester Zeit zu einem absoluten Liebling der Fans und machte The Mandalorian zu einem weltweiten Phänomen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass viele Fans bereits seit Ende der ersten Staffel sehnsüchtig auf die Rückkehr von Mando und seinem treuen Begleiter warten.

Jetzt scheint das Warten endlich ein Ende zu haben, denn wie Disney bekannt gab, wird das US-amerikanische Unternehmen die zweite Staffel von The Mandalorian am 30. Oktober 2020 über den eigenen Streamingdienst veröffentlichen. "This is the Day" wird zudem nicht nur von Star-Wars-Fans in den USA gefeiert werden, die Walt Disney Company beabsichtigt die zweite Staffel am 30. Oktober 2020 weltweit zu veröffentlichen.

Außer dem Starttermin gab das Unternehmen keinerlei weitere Informationen preis. So ist bislang immer noch offen, wie viele Folgen die zweite Season beinhalten wird. Auch auf erste Informationen zur kommenden Story wartet man bislang vergeblich. Möglich wäre ein Zeitsprung, der dafür sorgt, dass Baby Yoda etwas eigenständiger agieren wird. Spätestens am 30. Oktober dieses Jahres hat das Rätselraten für alle Star-Wars-Fans aber endlich ein Ende.

Obwohl die zweite Staffel noch gar nicht ausgestrahlt wurde, haben die Dreharbeiten an Season drei bereits begonnen. Somit ist davon auszugehen, dass Mando und Baby-Yoda noch einen weiten Weg vor sich haben und in Zukunft weitere Folgen der Hit-Serie veröffentlicht werden. Ob Disney einen ähnlichen Ansatz wie Netflix verfolgen wird und Kunden mit neuen Serien von einem Abo überzeugen will, anstatt bereits laufende Serien mit neuen Staffeln zu verlängern, bleibt abzuwarten.