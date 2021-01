Samsung CES 2021: Neue 8K Neo QLED-, MicroLED- und Lifestyle-TVs mit bis zu 110 Zoll

Samsung veröffentlichte kürzlich Details zu den neuen Fernsehen, die man im Zuge der CES 2021 in ein paar Tagen präsentieren möchte. Unter anderem gibt es Modelle auf Mini- und Micro-LED-Basis sowie Bildschirmdiagonalen von bis zu 110 Zoll.

So setzen die QLED-Fernseher der nächsten Generation nicht mehr auf konventionelle LEDs, sondern vielmehr auf bis zu 40 Mal kleinere Mini-LEDs. Samsung nennt das Ganze dann Neo QLED, der Nutzen soll vor allem in einem höheren Kontrast, also satterem Schwarz und hellerem Weiß liegen. Dies wird dadurch erreicht, dass es Samsung durch den Einsatz von Mini-LEDs möglich ist, den Bildschirm in bis zu 4.096 Stufen zu dimmen. Ganze fünf solcher Neo QLED-Serien möchte Samsung in wenigen Tagen präsentieren: Die beiden 8K-Spitzenmodelle QN900A und QN800A sowie die 4K-Varianten QN95A, QN90A, und QN85A.

Zusätzlich zu den neuen TV-Modellen mit Mini-LED-Display bringt Samsung nun erstmals Fernseher mit Micro-LED-Technologie für den breiten Markt heraus. Dabei werden die einzelnen Pixel durch RGB-LEDs ersetzt. Dies ermöglicht eine nochmals kontrastreichere Darstellung und in der Theorie nahezu perfekte Schwarzwerte. Dabei verspricht Samsung eine vollständige Abdeckung der Adobe RGB- und DCI-P3-Farbräume sowie eine Betriebslaufzeit von bis zu 100.000 Stunden. In der Pressemitteilung ist konkret von einem 99 bis und 110-Zoll-Zoll-Modell die Rede, allerdings spricht man auch von weiteren kleineren Modellen, ohne genaue Zahlen zu nennen. Die Auflösung bei dieser Serie liegt bei 4K. Zudem soll die Screen-to-Body-Ratio beeindruckende 99,99 % betragen.

Bei den Preisen hält sich Samsung indes bisher bedeckt. Es ist aber wohl davon auszugehen, dass die neuen Premium-Modelle alles andere als erschwinglich sein werden. Klarheit wird die offizielle Vorstellung auf der CES in wenigen Tagen bringen.