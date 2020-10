Lesertest für Streamer: Testet die Live Gamer DUO GC570D von AVerMedia!

Live-Streaming über YouTube, Twitch und Co. ist beliebter denn je und so erfreuen sich auch Video-Capture-Karten großer Beliebtheit. Im Rahmen eines Lesertests in Zusammenarbeit mit AVerMedia suchen wir zwei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die sich ein solches Gerät einmal näher ansehen und vielleicht ihre ersten Gehversuche in der Streamer-Welt wagen wollen. Zur Verfügung gestellt werden hierfür zwei Exemplare der AVerMedia Live Gamer DUO GC570D.

Bei der AVerMedia Live Gamer DUO GC570D handelt es sich um eine PCI-Express-x4-Gen2-Karte, die gleich zwei Video-Feeds aufzeichnen und verarbeiten kann. Hierfür bietet sie zwei HDMI-Eingänge, womit beispielsweise das Bild der Webcam mit der Spiele-Ausgabe des Gaming-PCs oder der Spielekonsole kombiniert werden kann und so zwei Signale aufgezeichnet werden können.

Der erste Port arbeitet nach dem 2.0-Standard und unterstützt so eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten mit 60 Hz, wobei alternativ 2.560 x 1.440 Bildpunkte bei 144 Hz oder 1.920 x 1.080 Bildpunkte bei satten 240 Hz möglich sind. HDR wird ebenfalls unterstützt. Der zweite HDMI-Port arbeitet nach dem 1.4-Standard und ist damit für die Webcam gedacht, um den Streamer mit ins spätere Live-Bild bringen zu können. Das Signal lässt sich ohne Komprimierung mittels PassThrough weitergeben, die Aufnahme erfolgt maximal in Full-HD und 60 Hz.

Da das Encoding per H.264 oder H.265 erfolgt, muss mindestens eine GeForce-Grafikkarte auf Turing-Basis oder ein AMD-Modell mit Navi-Architektur im Rechner stecken. Zusätzlich werden mindestens 8 GB Arbeitsspeicher und ein Intel-Core-i5-6XXX- oder AMD-Ryzen-5-1000-Prozessor sowie Windows 10 x64 empfohlen. Die kleine Steckkarte bringt es auf Abmessungen von 140 x 125 x 22 mm und kann damit direkt unterhalb der Grafikkarte versteckt werden.

Interface PCI-Express x4 Gen2 Input & Output 1 (Pass-Through) HDMI 2.0 Input 2 HDMI 1.4 maximale Aufnahme-Auflösung Input 1: 1080p60 HDR

Input 2: 1080p60 maximale Pass-Through-Auflösung: 2160p60 HDR /1440p144/ 1080p240 unterstützte Auflösungen Input 1: 2160p, 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

Input 2: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Aufnahmeformat MPEG 4 Abmessungen (B x T x H) 140 x 125 x 22 mm Gewicht 209 g Systemvoraussetzungen Betriebssystem: Windows 10 x64

CPU: Intel Core i5-6XXX / AMD Ryzen 5 1600 oder besser

GPU: NVIDIA GTX 1050 / AMD R7 560 oder besser

RAM: 8 GB

Die AVerMedia Live Gamer DUO GC570D ist aktuell exklusiv bei Amazon.de erhältlich und wird dort für etwa 249 Euro angeboten. Zwei interessierte Hardwareluxx-Leser können die Streaming-Karte nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht für das Hardwareluxx-Forum als kleines Dankeschön für die Mühen behalten.

