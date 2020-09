Kostenlos zum Ausprobieren: Netflix schaltet Filme und Pilotfolgen von Serien frei

Nachdem Netflix den kostenlosen Probemonat seines Streamingdienstes in jüngster Vergangenheit eingestellt hat, geht das US-amerikanische Unternehmen nun neue Wege, um potenzielle Kunden von einem Abo zu überzeugen. Auf einer eigens eingerichteten Landingpage lassen sich diverse Serien des Dienstes kostenlos ansehen. Ebenso kann der Horrorfilm "Bird Box - Schließe deine Augen" mit Sandra Bullock über besagte Seite abgerufen werden. Der im Jahr 2018 über Netflix veröffentlichte Blockbuster soll laut Angaben des Unternehmens in den ersten sieben Tagen nach Release von über 45 Millionen Accounts gestreamt worden sein. Im Mai 2020 lagen die Aufrufe bei knapp 80 Millionen. Mit der kostenlosen Veröffentlichung dürften die Zugriffe erneut um einige Millionen steigen.

Des Weiteren gewährt Netflix einen kostenlosen Einblick in Serien wie zum Beispiel "Stranger Things" oder "When they see us" - jeweils die erste Folge gibt es hier gratis. Besonders Serien dürften aufgrund ihrer Cliffhanger dafür sorgen, dass Nutzer bei Gefallen noch mehr sehen wollen und sich so für ein Abo entscheiden könnten. Je nach Erfolg der Aktion wäre es vorstellbar, dass Netflix sein kostenloses Probeprogramm weiter ausbauen wird. Gerade bei neuen vielversprechenden Serien wäre es möglich, dass Netflix die erste Folge kostenlos veröffentlicht. Wer im Anschluss den Rest der ersten Staffel sehen möchte, muss ein entsprechendes Abo abschließen. Eine ähnliche Promotion veranstaltete Disney für seine Hit-Serie "The Mandalorian". Die erste Folge des Star-Wars-Ablegers wurde am 22. März 2020 im Free-TV auf dem Fernsehsender ProSieben ausgestrahlt.

Auch wenn sich die aktuellen Medieninhalte auf der erwähnten Landingpage laut Angaben des Unternehmens kostenlos abrufen lassen sollen, ist dies nicht mit allen Geräten möglich. Unsere Tests haben gezeigt, dass sich besagte Inhalte derzeit mit einem iPhone 11 im Browser nicht abspielen lassen. Auch Linux-PCs sind momentan außen vor. Laut Fehlermeldung kommen aktuell nur Nutzer eines PCs, Laptops oder Android-Smartphones in das kostenlose Netflix-Vergnügen. Zudem ist unklar, wie lange Netflix die erwähnten Inhalte anbieten wird. Ob das Angebot ständig erweitert oder der Content ausgetauscht wird, bleibt abzuwarten.