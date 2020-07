Vorerst nur in China: Xiaomi stellt günstigen 65 Zoll OLED-TV vor

Der chinesische Hardwarehersteller Xiaomi baut sein Produktportfolio weiter aus und stellt der Öffentlichkeit jetzt ein TV-Gerät mit OLED vor. Mit dem Mi TV Lux 65″ OLED bietet Xiaomi allerdings lediglich einen Fernseher in der gesamten Reihe an. Neben dem OLED finden sich im Xiaomi-TV ein MPU-9650-Prozessor und Xiaomis AI-Master-for-Picture-Technologie wieder. Dadurch soll es möglich sein, die Bilddarstellung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu verbessern. Das Betriebssystem bezeichnet Xiaomi als MIUI for TV, was aller Voraussicht nach auf Android 10 basiert. Zudem besitzt das neue 65-Zoll-Gerät eine 4K-Auflösung mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Angaben zum Schwarzwert oder Kontrast macht Xiaomi hingegen nicht.

Bei der Farbraumabdeckung erreicht der Mi TV Lux 98,3 % des DCI-P3-Farbraumes (10 Bit). Ebenfalls werden HDR10, HLG sowie HDR10+ unterstützt. Des Weiteren ist Dolby Vision mit an Board. Dank neun Lautsprechern (65 W) und einem 20-W-Subwoofer lässt sich ebenfalls Dolby Atmos nutzen. Bei den Schnittstellen werden vom neuen Xiaomi-TV neben HDMI 2.1 auch eARC, VRR sowie ALLM unterstützt.

Aktuell lässt sich der Mi TV Lux 65″ OLED lediglich in China erwerben. Hier liegt der Preis bei knapp 1.600 Euro. Was im Vergleich zu den Mitbewerbern ein recht günstiges Produkt darstellt. Der TX-65GZW954 von Panasonic liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von knapp 2.600 Euro. Der TX-65HZW2004 kommt sogar auf 3.700 Euro. Sollte es Xiaomi tatsächlich gelingen für den genannten Preis ein hochwertiges Produkt anzubieten, könnte der Mi TV Lux 65 auch für deutsche Kunden interessant sein. Jedoch bleibt zunächst abzuwarten, wie das neue TV-Gerät verarbeitet wurde beziehungsweise wie lang die Haltbarkeit gewährleistet ist. Gerade beim Thema Einbrennen trennt sich in der Regel die Spreu vom Weizen. Ein Fernseher, der bereits nach kürzester Zeit mit diversen Einbrennungen zu kämpfen hat, dürfte nur für die Wenigsten interessant sein.