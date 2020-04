HBO Max: Startschuss fällt 27. Mai 2020

Da sich aktuell aufgrund der Corona-Pandemie eine Vielzahl von Menschen in den eigenen vier Wänden aufhalten muss, erfreuen sich viele Internetdienste großer Beliebtheit. So auch die Streamingdienste Netflix oder Disney+. Aus diesem Grund wäre gerade jetzt ein idealer Zeitpunkt, um einen neuen Dienst auf dem Markt zu platzieren. Das hat sich scheinbar auch der US-amerikanische Fernsehsender HBO gedacht und startet ab dem 27. Mai 2020 seinen eigenen Streaming-Dienst HBO Max. Die Kosten pro Monat liegen aktuell noch bei 15 US-Dollar. Zudem können alle US-amerikanischen Kunden, die ein Pay-TV-Paket des Senders abonniert haben, den neuen Streaming-Dienst kostenlos nutzen.

Neben Erfolgsserien wie Game of Thrones oder Silicon Valley bietet der neue Streaming-Dienst von HBO auch Die Sopranos, Veep, True Detective, Six Feet Under, The Newsroom und viele mehr an. Bei Kinofilmen punktet der Dienst mit Matrix, Herr der Ringe oder Harry Potter. Aber auch die Lethal-Weapon-Filme sind keineswegs zu alt für HBO Max und reihen sich in die Liste der zahlreichen Filme beim neuen HBO-Dienst ein.

Des Weiteren plant HBO diverse eigene Produktionen, die jedoch aufgrund der aktuellen Corona-Krise zunächst auf Eis gelegt wurden. Wann die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden, ist momentan unklar.

Somit bleibt abzuwarten, wie sich der Streamingmarkt entwickeln wird. Zwar erfreut sich der Anbieter Netflix derzeit noch großer Beliebtheit, jedoch wird die Konkurrenz mit Disney+ und dem neuen HBO Max größer. Auch wenn Netflix mit Eigenproduktionen punkten kann, dürften sowohl Disney als auch HBO mehr Kapital zur Verfügung haben. Zur Not könnten die Unternehmen alle wichtigen Filmemacher in Hollywood exklusiv unter Vertrag nehmen. Wodurch Netflix vor Schwierigkeiten gestellt wird, wenn es darum geht, neue Produktionen zu entwickeln.