Disney+ senkt Jahresabopreis für kurze Zeit

Wie Disney jetzt bekannt gegeben hat, reduziert das Medienunternehmen für kurze Zeit den Jahresbeitrag seines Streamingdienstes Disney+. Aktuell ist es möglich, besagten Dienst für ein ganzes Jahr zum Festpreis von 59,99 Euro zu abonnieren. Somit liegen die monatlichen Kosten für zwölf Monate bei knapp 5 Euro. Das Angebot ist noch bis zum 23. März 2020 gültig. Danach steigt der Preis wieder auf 69,99 Euro pro Jahr.

Natürlich lässt sich Disney+ auch nur für einen einzelnen Monat abonnieren. Hier liegt der Preis allerdings bei 6,99 Euro pro Monat. Der offizielle Startschuss für Deutschland fällt am 24. März 2020. Dann können auch deutsche Nutzer in den Genuss von Baby Yoda und Co. kommen. Aktuell erfreut sich "The Mandalorian" auf der ganzen Welt großer Beliebtheit. Erst vor Kurzem hat das Medienunternehmen neuen Merchandise der Serie vorgestellt. Aktuell lassen sich unter anderem diverse Kleidungsstücke vorbestellen. Zudem gibt es neue Figuren von Baby Yoda. Neben einer Funk-Pop!-Figur gibt es für 40 Euro auch eine Kuschelpuppe von Mattel. Besagte Puppe soll ab dem 22. April dieses Jahres im Disney-Store erhältlich sein.

Allerdings ist Star Wars nicht das einzige, das der Streamingdienst aus dem Hause Walt Disney zu bieten hat. Ebenfalls spielen die Superhelden aus dem Marvel-Universum eine große Rolle bei Disney+. Somit gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit den Avengers oder Spider-Man. Außerdem ist Pixar ausgiebig bei Disney+ vertreten.

Aktuell läuft es sehr gut für Disney. Bereits vor dem Europa-Start des Streamingdienstes kann sich das Unternehmen über 41 Millionen Abonnenten freuen. Somit hätte Disney aktuell bereits 25 % der weltweiten Kunden von Netflix von sich überzeugen können. Ob sich der Dienst auch in Europa solch großer Beliebtheit erfreuen wird, bleibt zunächst abzuwarten.