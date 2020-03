Neuer Lesertest: Testet die 1More True Wireless ANC!

In Zusammenarbeit mit 1More suchen wir ab sofort zwei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die die neuen True-Wireless-ANC-Kopfhörer einmal kräftig auf Herz und Nieren testen und einen umfangreichen Testbericht darüber in unserem Forum schreiben möchten. Als kleines Dankeschön für die Mühen dürfen die Ear-Buds, welche erst am Nikolaus-Tag vorgestellt wurden und aktuell ihren Weg in die Läden nehmen, behalten werden.

Die 1More TWS ANC sind eine Weiterentwicklung der durchaus überzeugenden 1More Stylish TWS und bringen – wie es der Name bereits vermuten lässt – eine aktive Geräuschunterdrückung mit, die dafür sorgt, dass störende Hintergrundgeräusche nach Möglichkeit aus dem Gehörgang des Trägers verbannt werden. Hierfür bietet jeder der beiden Ohrhörer zwei integrierte Mikrofone, die den Umgebungslärm aufnehmen, der dann vom ANC-Chip analysiert und mit dem passenden Gegenschall versehen wird. Mittels einfacher Touch-Bedienung direkt auf das Gehäuse der Ear-Buds kann dabei je nach Umgebungslautstärke zwischen zwei verschiedenen Intensitäts-Modi umgeschaltet werden.

Außerdem kommen nun statt einem einzigen Treiber 10-mm-Dual-Treiber zum Einsatz. Der integrierte Akku soll laut 1More für Laufzeiten von bis zu sieben Stunden sorgen, wobei sich diese bei aktivierter ANC auf sechs Stunden verkürzt. Mithilfe des Ladecases, in dem sich die beiden Kopfhörer auch sicher verstauen lassen, können sogar Laufzeiten von rund 24 Stunden ermöglicht werden, denn im Ladecase steckt ebenfalls ein Akku, der die beiden Buds per Drahtlos-Ladetechnik Qi auflädt. Dann sollen binnen von 15 Minuten drei Stunden Musik-Wiedergabe möglich werden. Das Ladecase selbst wird per USB-Typ-C mit Strom versorgt.

Die Steuerung erfolgt dank Touch-Technik direkt über das Gehäuse, womit sich die Lautstärke anpassen, der nächste Song abspielen oder Telefonanrufe mit einem per Bluetooth verbundenen Smartphone entgegennehmen lassen. Dank integrierter Infrarot-Sensoren wird die Wiedergabe automatisch gestoppt, wenn einer der beiden Ear-Buds aus dem Ohr genommen wird. Die Weitergabe an die Sprachassistenten von Google und Apple wird ebenfalls unterstützt. Kommuniziert wird per Bluetooth 5.0 mit Technik von Qualcomm.

Das Gehäuse selbst bleibt gegenüber der Stylish TWS hinsichtlich seiner Form unverändert, weshalb auch hier wieder mit einer guten Passform gerechnet werden kann. Das Gewicht pro Ohrhörer wird von 1More mit leichten 7,9 g angegeben. Die Oberfläche selbst besitzt nun jedoch eine Carbon-Optik und wird damit etwas auffälliger.

Preislich muss man dafür derzeit etwa 199 Euro einplanen. Zwei unserer Community-Mitglieder dürfen die 1More TWS ANC nun kostenlos im Rahmen eines Lesertests auf den Prüfstand stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf wieder fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden. Bis zum 15. März ist Zeit. Darin solltet Ihr natürlich Eure Testkriterien sowie die Testumgebung nennen. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung eurerseits nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid ihr? Die Frage, warum ihr am Lesertest mit 1More teilnehmen wollt, sollte ebenfalls kurz und knackig beantwortet werden.

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit 1More!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 15. März 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 16. März 2020

Testzeitraum bis 19. April 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von 1More sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum