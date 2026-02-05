Werbung

Auf seiner globalen Website führt der chinesische Hersteller Xiaomi neuerdings einen Gaming-Monitor namens G Pro 27Qi 2026. Das verbaute Fast-IPS-Panel misst 27 Zoll in der Diagonalen, löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auf und erreicht eine maximale Bildwiederholfrequenz von 180 Hz. Die Pixeldichte beläuft sich auf rund 109 ppi. Das Backlight ist mit immerhin 1.152 QD-Mini-LED-Zonen ausgestattet, die eine Spitzenhelligkeit von 2.000 cd/m² ermöglichen. Mehr Zonen wären jedoch wünschenswert, um unschöne Anomalien wie Halo-Effekte zu minimieren.

Trotz der hohen maximalen Leuchtdichte erzielt die Neuheit lediglich eine Zertifizierung nach DisplayHDR 1000 statt 1400, wobei natürlich trotzdem eine ordentliche HDR-Erfahrung gewährleistet sein dürfte. Zu den weiteren Eckdaten des G Pro 27Qi 2026 zählen ein 1 ms schneller Grauwechsel, eine Farbtiefe von 10 Bit und ein Delta-E-Wert von unter 1. Der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, DCI-P3 und Adobe RGB zu jeweils 99 %. Für ein Tearing-freies Spielvergnügen zeichnet FreeSync verantwortlich. Seit 2023/2024 gibt es von AMD erst ab 200 Hz eine Premium-Einstufung für WQHD-Monitore.

Hinsichtlich Schnittstellen stehen zwei HDMI-Eingänge, zwei DisplayPorts 1.4 und ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) zur Verfügung. Schade: Da Xiaomi bei HDMI knausert und lediglich Version 2.0 statt 2.1 implementiert, beschränkt sich die maximale Bildwiederholrate an den Anschlüssen wahrscheinlich auf 144 statt 180 Hz. Der Bildschirm kann geneigt werden, sich seitlich drehen, in Pivot versetzt werden, um 120 mm in der Höhe verstellt oder per VESA-Aufnahme (75 x 75 mm) an eine Wand, bzw. einen Schwenkarm montiert werden. Für Kopfhörer, bzw. Headsets kann an der rechten Monitorseite ein Aufbewahrungshaken ausgeklappt werden.

In Australien kostet der ohne Standfuß 3,9 kg schwere Xiaomi G Pro 27Qi 2026 regulär umgerechnet rund 413 Euro. Zu Release-Plänen in Europa hat sich der Hersteller bis dato nicht näher geäußert.