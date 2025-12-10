Werbung

Der chinesische Hersteller Innocn hat in seiner Heimat und auf dem japanischen Markt zwei neue PC-Monitore für Gaming-Zwecke veröffentlicht: den GA27V1M in 27 Zoll und den GA32V1M in 31,5 Zoll. In der Vergangenheit schafften es einige Produkte des Unternehmens auch in den Westen, wobei Europa seit 2025 anscheinend vorerst ausgespart wird – Innocn-Neuware ist hierzulande aktuell nirgends gelistet. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass die beiden Neuheiten irgendwann ihren Weg nach Deutschland finden werden. Die Ausstattung ist jedenfalls interessant und selten genug, um sie nachfolgend näher zu beleuchten.

Die in schwarz-weißem Design gehaltenen Bildschirme sind technisch großteils identisch und besitzen ein Fast-IPS-Panel mit 2.304 QD-Mini-LED-Zonen starkem Backlight. Halo-Effekte um Mauszeiger sollten folglich minimiert sein. Zugleich weisen die Monitore dank der Mini-LED-Technologie eine Spitzenhelligkeit von 1.200 cd/m² und eine DisplayHDR-1000-Zertifizierung auf. Die native Auflösung beträgt 3.840 x 2.160 Pixel (4K, 16.9) bei einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 160 Hz. Die vorhandene Dual-Hz-Funktion erlaubt allerdings jederzeit ein Umschalten auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) und bis zu 320 Hz, um die Framerate zu erhöhen, bzw. den Input-Lag zu verringern.

Innocn bewirbt die Displays übrigens nicht nur fürs Gaming, sondern auch für Content-Creator-Zwecke. Dazu passend werden jeweils 99 % Adobe RGB, DCI-P3 und sRGB in Aussicht gestellt. Was Schnittstellen betrifft, sind HDMI 2.1, DisplayPort (leider 1.4 statt 2.1), ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B), ein Kopfhörerausgang und ein 90 W PD starker USB-C-Anschluss an Bord. Hinsichtlich Anti-Tearing stehen FreeSync und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync zur Verfügung. Alternativ kann offenbar auf ein Anti-Blur-Tool namens MPCS zurückgegriffen werden.

Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion und eine Höhenverstellbarkeit (120 mm beim GA27V1M, 100 mm beim GA32V1M). Nur der 27-Zöller wartet zusätzlich mit einem Pivot-Modus auf. Innocn verkauft die Produkte in Japan regulär für umgerechnet rund 544 Euro (27 Zoll), bzw. 618 Euro (31,5 Zoll), gewährt zurzeit aber satte Rabatte.

Wie eingangs erwähnt, sind PC-Displays mit diesem Feature-Set (4K, 2.304 Mini-LED-Zonen, Dual-Hz) in Deutschland rar gesät. Konkurrent KTC hat mit dem M27P6 zwar ein ähnliches Modell auf dem deutschen Markt, das sogar HDR-1400-zertifiziert ist, doch bietet es eben nur 1.152 Mini-LED-Zonen.