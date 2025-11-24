Werbung

Auf der chinesischen Website von AOC, einer taiwanischen Tochter des TPV-Technology-Konzerns, findet sich mit dem Q27G4SMN ein neuer 27-Zoll-Monitor für PC-Spieler. Es handelt sich um ein Fast-VA-Modell mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), 300 Hz Bildwiederholrate, 1.152 QD-Mini-LED-Zonen und einer DisplayHDR-1000-Zertifizierung. Die Spitzenhelligkeit beträgt 1.200 cd/m², das Kontrastverhältnis 5.000:1 (Mini-LED außen vor gelassen), die Reaktionszeit 1 ms (Grau zu Grau) und die Farbtiefe 10 Bit. Des Weiteren werden 100 % sRGB, 97 % DCI-P3 und ein Delta-E-Wert von unter 2 in Aussicht gestellt.

Für ein Tearing-freies Spielvergnügen zeichnet FreeSync-Technologie verantwortlich, wobei man alternativ auf einen Modus gegen Bewegtbildunschärfe zurückgreifen können wird. Zusatzfunktionen wie ein Schwarzstabilisator, ein Fadenkreuz-Overlay und eine FPS-Anzeige können über das OSD abgerufen werden. Das Schnittstellenangebot besteht aus zwei HDMI-2.1-Eingängen (48 GBit/s), einem DisplayPort (leider nur 1.4 statt 2.1) und einem Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke). Auf USB-Anschlüsse wird offenbar genauso verzichtet wie auf einen KVM-Switch oder PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild).

Dafür will die Ergonomie mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus und einer Höhenverstellbarkeit (130 mm) überzeugen. Teil der Ausstattung sind darüber hinaus eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Der Monitor weist ohne Standfuß ein Gewicht von 5,38 kg auf, misst 614,0 x 366,4 x 60,5 mm (B x H x T) und genehmigt sich in Betrieb 37 W. Ob, wann und zu welchem Preis mit einer deutschen Marktfreigabe des AOC Q27G4SMN gerechnet werden darf, hat der Hersteller noch nicht verraten. Die Produktgarantie dürfte sich AOC-typisch auf drei Jahre belaufen.