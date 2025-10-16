News
#AOC #AG277UX #Monitor #Gaming #HDR-600 #DisplayPort-21 #Dual-Hz #4K160

4K-Dual-Hz, DisplayPort 2.1 und DisplayHDR 600

AOC listet AG277UX mit Fast-IPS und MBR-Sync

AOC listet AG277UX mit Fast-IPS und MBR-Sync
AOC, ein Tochterunternehmen des chinesischen Konzerns TPV Technology, listet mit dem AG277UX einen neuen Gaming-Monitor auf seiner chinesischen Website. Es handelt sich dabei um einen 27 Zoll großen Fast-IPS-Bildschirm, der wahlweise 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) bei bis zu 160 Hz oder Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei maximal 320 Hz darstellen kann. Ein Umschalten ist jederzeit möglich, um Bildqualität oder Framerate/Input-Lag zu bevorzugen. Wem Full HD noch zu hoch ist, der kann auf einen 24,5-Zoll-Bildmodus mit verschiedenen kleineren Bildformaten wechseln.

Neben einem 1 ms schnellen Grauwechsel und 10 Bit Farbtiefe wird die Neuheit mit 100 % sRGB, 95 % DCI-P3, einem 1.000:1-Kontrast, einem Delta-E-Wert von unter 2 und einer typischen Leuchtdichte von 350 cd/m² (SDR) bzw. 450 cd/m² (HDR) beworben. Die HDR-Spitzenhelligkeit beläuft sich auf 600 cd/m², was zugleich zu einer DisplayHDR-600-Zertifizierung beiträgt. Den Produktinformationen zufolge ist ein MBR-Sync-Modus am Start, durch den eine Anti-Tearing-Technologie (G-Sync-kompatibles Adaptive Sync) und ein Modus gegen Bewegtbildunschärfe gemeinsam verwendet werden können.

Des Weiteren könne man laut AOC mit KI-gestützten Gaming-Funktionen, einem Fadenkreuz-Overlay, einer einblendbaren fps-Anzeige und PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) rechnen. Ein ausklappbarer Kopfhörerhaken ist am rechten Display-Rand untergebracht. Unter den Schnittstellen ist ein DisplayPort 2.1 zu finden, der allerdings nicht als UHBR20-Ausführung mit 80 GBit/s, sondern als UHBR13.5-Variante mit 54 GBit/s implementiert wurde. Die Bandbreite ist jedoch immer noch höher als bei den beiden ebenfalls verbauten HDMI-2.1-Eingängen mit 48 GBit/s. Zusätzlich gibts einen USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B) und einen Kopfhörerausgang.

Die ergonomischen Eigenschaften wollen mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus, einer Höhenverstellbarkeit (150 mm), einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einem flimmerfreien Backlight überzeugen. Der ohne Standfuß 5,13 kg schwere AOC AG277UX weist Abmessungen von 613,7 x 374,8 x 66,1 mm (B x H x T) und eine typische Leistungsaufnahme von 38 W auf. Ob, wann und zu welchem Preis eine Marktfreigabe im Westen erwartet werden darf, hat der Hersteller noch nicht kommuniziert.

Quellen und weitere Links
