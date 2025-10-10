Werbung

Auf der chinesischen Website des taiwanischen Unternehmens AOC wird ein neuer Gaming-Monitor gelistet. Der Q27G4K/S ist ein 27 Zoll großes Fast-IPS-Gerät, das mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), bis zu 420-Hz-Bildwiederholfrequenz und einem 1 ms schnellen Grauwechsel aufwartet. Um den Bildschirm adäquat auszureizen, müssten konstant um 420 fps herum erzielt werden, was je nach Spiel selbst mit starker Gaming-Hardware und modernen Upsampling-Verfahren wie DLSS schwierig werden dürfte. Nicht selten wird man Grafikdetails (zusätzlich) massiv herunterschrauben müssen. Belohnt wird man dann mit einer wahrscheinlich sehr guten Bewegtbildschärfe.

Laut Datenblatt der Neuheit kann man außerdem mit 10 Bit Farbtiefe, 99 % sRGB, 91 % Adobe RGB, 91 % DCI-P3, einem 1.000:1-Kontrast, einem Delta-E-Wert von unter 2, einem typischen Strombedarf von 32 W und einer Helligkeit von 350 cd/m² (SDR) bzw. 450 cd/m² (HDR) rechnen. Da ein MBR-Sync-Feature beworben wird, dürfte es möglich sein, die Anti-Tearing-Maßnahme FreeSync zusammen mit einem Anti-Blur-Tool zu verwenden. Auch an Funktionen wie PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), einen Schwarzstabilisator, eine fps-Anzeige und ein Fadenkreuz-Overlay hat AOC offenbar gedacht. Von der HDR-Performance sollte man sich derweil keine Wunder erhoffen, da der Monitor nur nach DisplayHDR 400 zertifiziert wurde und auf Local Dimming verzichtet.

Auf Anschlussseite sind zwei HDMI-2.1-Eingänge (48 Gbit/s), ein DisplayPort (lediglich 1.4 statt 2.1, daher mit DSC) und ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) zu finden. Der 27-Zöller kommt ab Werk ohne Standfuß und kann bzw. muss via VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) an eine Wand oder einen Schwenkarm befestigt werden. Je nachdem ergeben sich dann auch erst die ergonomischen Verstellmöglichkeiten. Der 4,4 kg schwere AOC Q27G4K/S bringt jedoch immerhin ein flimmerfreies Backlight mit sich. Die Abmessungen des Geräts betragen 613,9 x 366,3 x 55,6 mm (B x H x T). Ob, wann und zu welchem Preis eine deutsche Marktfreigabe erfolgen soll, wurde noch nicht verkündet.