News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#ViewSonic #VX14P1-3K-OLED #Monitor #Business #Portabel #OLED

2,8K, OLED und True Black 400 auf 14 Zoll

ViewSonics portabler VX14P1-3K-OLED

Portrait des Authors


ViewSonics portabler VX14P1-3K-OLED
0

Werbung

Der im kalifornischen Brea beheimatete Elektronikhersteller ViewSonic erweitert sein Sortiment an portablen Monitoren mit dem VX14P1-3K-OLED. Es handelt sich um ein 14 Zoll großes und 600 g leichtes AMOLED-Modell, das mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten (2,8K, 16:10) auflöst, eine maximale Bildwiederholfrequenz von 90 Hz verspricht und für Office- sowie Gaming-Zwecke beworben wird. Neben 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC) und einem 1 ms schnellen Grauwechsel werden 400 cd/m² typische Leuchtdichte, ein Kontrastverhältnis von 100.000:1 und ein Delta-E-Wert von unter 1 in Aussicht gestellt. Letzteres weist auf eine sehr hohe Farbpräzision hin. Dass sich das Gerät auch recht gut für farbverbindliche Arbeiten eignen könnte, belegen zusätzlich die angegebenen Farbraumabdeckungen: 100 % Adobe RGB, 100 % DCI-P3 und 100 % sRGB.

Die auf der Rückseite eingebrachte technische Basis mit Schnittstellen-Panel kann nach hinten ausgeklappt werden und dient so als Standfuß mit Neigungsverstellung (0 bis 43°). Zu den vorhandenen Anschlüssen zählen Mini-HDMI 2.0, zwei USB-C-Ports (mit 65 W PD) und ein Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinke). Alle grafischen Signaleingänge beherrschen 2,8K bei bis zu 90 Hz, doch werden wohl nur via USB-C (DP-Alt-Mode) die vollen 10 Bit Farbtiefe geboten, während man an HDMI auf 8 Bit beschränkt ist. Strom erhält der 14-Zöller über ein mitgeliefertes Netzteil oder beim Einsatz als Zweitbildschirm vermutlich auch über eine der USB-C-Schnittstellen, sofern ein verbundenes Endgerät ebenfalls USB-C mit ausreichender Ladeleistung unterstützt.

ViewSonic VX14P1-3K-OLED mit 2,8K und USB-C
ViewSonic VX14P1-3K-OLED mit 2,8K und USB-C
ViewSonic VX14P1-3K-OLED mit 2,8K und USB-C

Offiziell ist der tragbare Monitor mit Windows 10/11 und macOS kompatibel. Während 90 Hz und 1 ms G2G recht spieletauglich klingen, sucht man vergeblich einen Hinweis auf eine Sync-Technologie gegen Tearing – was natürlich nicht unbedingt bedeuten muss, dass tatsächlich weder Adaptive Sync noch VRR an Bord sind. Die beiden verbauten Lautsprecher fallen mit jeweils 1 W schwachbrüstig aus. Der nach DisplayHDR True Black 400 zertifizierte ViewSonic VX14P1-3K-OLED misst 308,4 x 205,2 x 4,9 mm (B x H x T ohne Standfuß), kommt mit Kabeln für Mini-HDMI sowie USB-C und genehmigt sich in Betrieb typischerweise 15 W. Ob absehbar eine Veröffentlichung im Westen angedacht ist, hat der Hersteller noch nicht kommuniziert.

Quellen und weitere Links
#ViewSonic
#VX14P1-3K-OLED
#Monitor
#Business
#Portabel
#OLED
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top