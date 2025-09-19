Werbung

Der im kalifornischen Brea beheimatete Elektronikhersteller ViewSonic erweitert sein Sortiment an portablen Monitoren mit dem VX14P1-3K-OLED. Es handelt sich um ein 14 Zoll großes und 600 g leichtes AMOLED-Modell, das mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten (2,8K, 16:10) auflöst, eine maximale Bildwiederholfrequenz von 90 Hz verspricht und für Office- sowie Gaming-Zwecke beworben wird. Neben 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC) und einem 1 ms schnellen Grauwechsel werden 400 cd/m² typische Leuchtdichte, ein Kontrastverhältnis von 100.000:1 und ein Delta-E-Wert von unter 1 in Aussicht gestellt. Letzteres weist auf eine sehr hohe Farbpräzision hin. Dass sich das Gerät auch recht gut für farbverbindliche Arbeiten eignen könnte, belegen zusätzlich die angegebenen Farbraumabdeckungen: 100 % Adobe RGB, 100 % DCI-P3 und 100 % sRGB.

Die auf der Rückseite eingebrachte technische Basis mit Schnittstellen-Panel kann nach hinten ausgeklappt werden und dient so als Standfuß mit Neigungsverstellung (0 bis 43°). Zu den vorhandenen Anschlüssen zählen Mini-HDMI 2.0, zwei USB-C-Ports (mit 65 W PD) und ein Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinke). Alle grafischen Signaleingänge beherrschen 2,8K bei bis zu 90 Hz, doch werden wohl nur via USB-C (DP-Alt-Mode) die vollen 10 Bit Farbtiefe geboten, während man an HDMI auf 8 Bit beschränkt ist. Strom erhält der 14-Zöller über ein mitgeliefertes Netzteil oder beim Einsatz als Zweitbildschirm vermutlich auch über eine der USB-C-Schnittstellen, sofern ein verbundenes Endgerät ebenfalls USB-C mit ausreichender Ladeleistung unterstützt.

Offiziell ist der tragbare Monitor mit Windows 10/11 und macOS kompatibel. Während 90 Hz und 1 ms G2G recht spieletauglich klingen, sucht man vergeblich einen Hinweis auf eine Sync-Technologie gegen Tearing – was natürlich nicht unbedingt bedeuten muss, dass tatsächlich weder Adaptive Sync noch VRR an Bord sind. Die beiden verbauten Lautsprecher fallen mit jeweils 1 W schwachbrüstig aus. Der nach DisplayHDR True Black 400 zertifizierte ViewSonic VX14P1-3K-OLED misst 308,4 x 205,2 x 4,9 mm (B x H x T ohne Standfuß), kommt mit Kabeln für Mini-HDMI sowie USB-C und genehmigt sich in Betrieb typischerweise 15 W. Ob absehbar eine Veröffentlichung im Westen angedacht ist, hat der Hersteller noch nicht kommuniziert.