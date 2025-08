Werbung

Vom taiwanischen Hersteller AOC, einer Tochter von TPV Technology, kommt ein neuer 26,5-Zoll-Monitor für enthusiastische PC-Spieler und/oder E-Sportler. Der zur Agon-Pro-Serie gehörende AG276QKD2 beherbergt ein QD-OLED-Panel der neuesten Generation und stellt die WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei einer maximalen Bildwiederholrate von satten 500 Hz dar. Die wollen Framerate-seitig natürlich mit entsprechend potenter Hardware bedient werden. Im Gegenzug erhält man eine hohe Bewegtbildschärfe, wie auch die zurzeit höchste VESA-Zertifizierungsstufe ClearMR 21.000 für das Gerät belegt. Damit wird das Verhältnis aus scharfen und unscharfen Pixeln eingeordnet.

Die übrigen Merkmale der Neuheit lesen sich größtenteils QD-OLED-typisch: 0,03 ms schnelle Schaltzeiten, ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 (wobei OLED mit ihren selbstleuchtenden und komplett abschaltbaren Pixeln eigentlich gen unendlich tendieren) und 10 Bit Farbtiefe werden vom Datenblatt beworben. Die Leuchtdichte fällt hingegen teils höher aus als bei vorigen QD-OLED-Generationen, denn der Hersteller nennt 300 statt 250 cd/m² (100 % APL in SDR), 515 statt 450 cd/m² (10 % APL in HDR) und 1000 cd/m² (3 % APL in HDR). Wer nicht nur ein scharfes, sondern auch ein sauberes Bild beim Zocken bevorzugt, freut sich über die ebenfalls vorhandene Anti-Tearing-Technologie FreeSync. Die gängigen Farbräume werden breitflächig abgedeckt: Von 100 % sRGB, 99 % DCI-P3 und 98 % Adobe RGB ist die Rede.

Eine ordentliche HDR-Performance dürfte durch das echte Schwarz, die soliden Helligkeitswerte und die Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 gewährleistet werden. Das Gros der QD-OLED-Monitore für Spieler bietet bis dato vornehmlich True Black 400, was auch schon Spaß machen kann. Die Schnittstellenauswahl der AOC-Neuheit umfasst zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge und einen modernen DisplayPort 2.1 mit 80 Gbit/s (UHBR20). Sofern auch die eingesetzte Grafikkarte über einen DisplayPort 2.1 verfügt, steht DSC-freien (also kompressionslosen) 500 Hz bei aktivem HDR und 10 Bit Farbtiefe nichts im Weg. Andernfalls erfolgt in der Regel ein Fallback auf DisplayPort 1.4 mit DSC. Komplettiert wird das Anschlussangebot von einem USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ-A, 1 x Typ-B) sowie einem Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke).

Hinsichtlich Ergonomie macht bietet der AOC Agon Pro AG276QKD2 eine Neigungsverstellung, eine seitliche Schwenkfunktion, eine Höhenverstellbarkeit (130 mm), einen Pivot-Modus und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Der mit Bild-in-Bild- (PiP) und Bild-neben-Bild-Modi (PbP) ausgestattete 26,5-Zöller steht noch ohne Erscheinungstermin oder Verkaufspreis da. Unklar ist zudem, ob überhaupt eine Freigabe im Westen auf der Agenda steht.