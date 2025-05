Werbung

Der ASUS ROG Strix ACE XG248QSG ist ein kompromissloser Monitor für E-Sportler. Er ist zwar klein und kann keine hohe Auflösung bieten, dafür erreicht er aber eine Bildwiederholrate von 610 Hz.

ASUS hat diesen Monitor auch ganz gezielt für den E-Sport-Bereich entwickelt und jetzt zur Computex vorgestellt. Das 24,1-Zoll-Modell soll dabei neue Maßstäbe setzen und vor allem ambitionierte FPS-Spieler ansprechen. ASUS geht so weit, den ROG Strix ACE XG248QSG als schnellsten Gaming-Monitor der Welt zu vermarkten. Sein Super-TN-Panel erreicht eine übertaktete Bildwiederholfrequenz von 610 Hz und eine Eingangsverzögerung von 0,8 ms. Die Reaktionszeit wird mit 0,1 ms angegeben. Extreme Low Motion Blur 2 (ELMB 2) soll Unschärfe wirkungsvoll reduzieren. AMD FreeSync Premium wird genauso wie NVIDIA G-SYNC unterstützt.

Im Gegensatz zu einfachen TN-Panels soll das Super-TN-Panel eine bessere Farbwiedergabe bieten. ASUS gibt an, dass 90 Prozent des DCI-P3-Farbraums abgedeckt werden. Der Monitor löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf, ist also ein Full-HD-Modell. Die geringe Pixelanzahl erleichtert allerdings auch das Erreichen einer höheren Bildwiederholfrequenz und passt damit zum Einsatzgebiet des Bildschirms. Als maximale Helligkeit werden 400 cd/m² angegeben und als Kontrastverhältnis 1.000:1 angegeben. Ein kleiner Standfuß sorgt dafür, dass der ROG Strix ACE XG248QS relativ wenig Stellfläche benötigt. Dabei lässt sich der Monitor durchaus ergonomisch einstellen. Er ist dreh- und kippbar und kann um 16 cm in der Höhe verstellt werden. An Anschlüssen stehen einmal DisplayPort 1.4, zweimal HDMI v2.1 und ein Kopfhöreranschluss bereit. ASUS gibt für den Monitor einen Stromverbrauch von unter 24 W an. Er misst mit Standfuß 55,7 x 51,38 x 18,8 cm (B x H x T).

Zum Preis des ASUS ROG Strix ACE XG248QSG werden von ASUS noch keine Angaben gemacht.