AGON by AOC erweitert seine G4-Serie um zwei neue Gaming-Monitore, die mit starken technischen Spezifikationen und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis aufwarten wollen.

Der AOC GAMING CU34G4Z ist ein 34 Zoll großes Curved-Display mit einem 1.500R gekrümmten VA-Panel im Ultrawide-Format, das eine UWQHD-Auflösung von 3.440 × 1.440 Pixeln bei einer Bildwiederholrate von 240 Hz bietet. Die hohe Frequenz kombiniert mit Reaktionszeiten von 1 ms GtG und 0,3 ms MPRT will flüssige Darstellungen und scharfe Bewegungen erlauben, was besonders in schnellen Spielsituationen von Vorteil sein kann. Die DisplayHDR-400-Zertifizierung will für hohe Helligkeit und dynamische Kontraste bei HDR-Inhalten sorgen, während die Farbtiefe von 1,07 Milliarden Farben eine lebendige und realistische Farbwiedergabe ermöglichen soll.

Für Anschlussvielfalt stehen ein DisplayPort-1.4-Eingang sowie zwei HDMI-2.1-Schnittstellen zur Verfügung, die mit aktuellen Spielekonsolen und Grafikkarten kompatibel sind. Das ergonomische Design ermöglicht zudem eine individuelle Anpassung in Höhe, Neigung und Schwenkung und wird durch einen USB-3.2-Gen1-Hub mit zwei Ports ergänzt.

Der AOC GAMING 25G4SXU ist auf kompetitive Spieler ausgelegt und verfügt über ein 24,5 Zoll großes IPS-Panel mit einer nativen Bildwiederholrate von 300 Hz, die sich über das On-Screen-Display auf bis zu 310 Hz übertakten lässt. Die Reaktionszeiten entsprechen denen des größeren Modells, was präzise Darstellung und minimale Bewegungsunschärfe ermöglichen kann. Der Monitor unterstützt Adaptive Sync und ist NVIDIA-G-SYNC-kompatibel, um Tearing und Ruckler bei schnellen Bildwechseln zu vermeiden. Ein Low-Input-Lag-Modus soll die Eingabeverzögerung zusätzlich reduzieren, was bei E-Sport-Titeln wie Valorant oder Counter-Strike 2 einen Wettbewerbsvorteil bieten kann.

Das Gerät ist mit einem asymmetrischen Standfuß ausgestattet, der eine Höhenverstellung um 130 mm sowie Dreh-, Neige- und Pivot-Funktionalität ermöglicht. Auch hier kommen ein USB-Hub mit vier Ports sowie HDR10-Unterstützung, Flicker-Free-Technologie sowie ein augenschonender Low-Blue-Modus zum Einsatz.

Beide Modelle lassen sich über die G-Menu-Software von AOC individuell konfigurieren, was insbesondere für Spieler von Vorteil ist, die verschiedene Profile und Bildmodi je nach Spiel oder Tageszeit benötigen. Die Monitore eignen sich nicht nur für den Gaming-Einsatz, sondern bieten dank ihrer Spezifikationen auch Vorteile für Content-Ersteller und produktive Workflows, etwa durch das breite Seitenverhältnis beim CU34G4Z oder die extreme Reaktionsgeschwindigkeit beim 25G4SXU.

Der CU34G4Z ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 459 Euro erhältlich, der 25G4SXU für 249 Euro. Beide Monitore sind ab April 2025 im Handel verfügbar.