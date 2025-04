GPMI aus China will USB & HDMI weit hinter sich lassen

Mit dem General Purpose Media Interface, kurz GPMI, hat eine Allianz aus über 50 chinesischen Unternehmen einen neuen Anschlussstandard vorgestellt, der Datenübertragung und Stromversorgung in einem einzigen Kabel vereint. Die Technologie verspricht eine Reduzierung der Anschlussvielfalt in der Unterhaltungselektronik und anderen Anwendungsbereichen und hebt sich vor allem durch ihre technischen Spezifikationen von bestehenden Lösungen ab.

Zentraler Bestandteil des Systems ist ein flexibles Übertragungsprotokoll, das sowohl Video-, Daten- als auch Netzwerksignale transportieren kann. Gleichzeitig erfolgt über dasselbe Kabel die Energieversorgung. Die Typ-C-Variante des Standards nutzt einen Anschluss, der physisch mit USB-C kompatibel ist. Diese Version ermöglicht eine maximale Bandbreite von 96 Gigabit pro Sekunde und eine Stromübertragung von bis zu 240 W.

Die proprietäre Type-B-Variante zeigt sich indes noch leistungsfähiger und arbeitet mit einem eigenen Steckertyp. Hier erreicht GPMI laut dem chinesischen Magazin HKEPC eine Datenrate von bis zu 192 Gigabit pro Sekunde und bietet eine Stromversorgung von maximal 480 W. Die Architektur sieht acht Kanäle mit je 24 Gigabit pro Sekunde vor, die bidirektional konfiguriert werden können. Dadurch lässt sich das Verhältnis von Downlink zu Uplink flexibel anpassen – beispielsweise 8+0 für maximale Downloadleistung oder 6+2 für symmetrischere Anwendungen mit Rückkanalbedarf

Besonders in komplexen Anwendungsumgebungen wie interaktiven Monitoren mit integrierten Kameras oder Sensorik spielt diese Flexibilität eine Rolle. Geräte könnten über nur eine Leitung sowohl hochauflösende Bildsignale empfangen als auch Telemetriedaten oder Steuerungsbefehle senden. Diese Vereinheitlichung der Verbindungstechnik könnte die Einrichtung und den Betrieb moderner Elektronik erheblich vereinfachen.

Derzeit ist geplant, GPMI zunächst im Bereich der Heimunterhaltung einzuführen. Darauf sollen Automotive- und schließlich industrielle Anwendungen folgen. Ob der Standard international eine Rolle spielen wird, hängt nicht nur von der technischen Überlegenheit, sondern auch von seiner Akzeptanz in globalen Märkten ab. Konkurrenzformate wie USB4, Thunderbolt oder DisplayPort sind bereits etabliert, und geopolitische Faktoren könnten eine flächendeckende Verbreitung erschweren. Trotzdem markiert GPMI einen Schritt in Richtung technologischer Unabhängigkeit und Innovationskraft chinesischer Hersteller, der in Zukunft nicht nur regionale Bedeutung haben könnte.