Samsung hat drei neue Modelle der Odyssey-Gaming-Monitore angekündigt und hinzu kommt auch noch der neue ViewFinity S81. Präsentiert wurden der Odyssey 3D (G90FX), der Odyssey OLED G8 (G81SF) mit dem ersten 27-Zoll OLED 4K-Bildschirm mit 240 Hz von Samsung und der 32:9 ultra-wide Odyssey G9 (G91F).

Der neue Odyssey 3D 27-Zoll-Monitor soll ein 3D-Spielerlebnis komplett ohne den Einsatz spezieller 3D-Brillen bieten. Im Gerät sind Eye-Tracking-Technologie und Samsungs eigene Linsenstruktur verbaut. Gesteuert wird alles über die Reality Hub App. Samsung arbeitet aktiv mit großen Spieleentwicklern zusammen. So ist Nexons The First Berserker: Khazan Teil einer solchen Kooperation. Den Partner-Entwicklern steht eine Kontrolle über die 3D-Effekte zur Verfügung, wodurch sie ihre kreativen Visionen präzise im Spiel umsetzen können. Neben dem 3D-Gaming bietet der Odyssey 3D eine KI-Videokonvertierung, die Videoinhalte in 3D umwandeln kann. Szenen mit kompatiblem Inhalt werden analysiert und zu 3D umgewandelt, um konsistente 3D-Effekte mit geringer Augenbelastung zu ermöglichen. Der Odyssey 3D hat eine Bildwiederholrate von 165 Hz und eine Gray-to-Gray Reaktionszeit von 1 ms. AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-SYNC Compatible sollen derweil Bildschirmflimmern und Verzögerungen reduzieren.

Die neue Odyssey OLED G8 Serie ist in 27-Zoll und 32-Zoll erhältlich. Dabei bietet der 27-Zoll 4K-Bildschirm erstmalig bei Samsung 166 Pixel pro Zoll mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz. Beide Größen verfügen über Quantum-Dot Technologie. VESA DisplayHDR TrueBlack 400 soll scharfe Kontraste und lebendige Farben bei 250 nit Helligkeit sicherstellen. Die Glare-Free Technologie sorgt für geringere Spiegelungen auf dem Bildschirm. Das eigenentwickelte Dynamic Cooling System soll das Display vor Einbrennen schützen. Die Bildwiederholrate beträgt 240 Hz, die GtG Reaktionszeit 0,03 ms. Die Bildschirm-Serie unterstützt AMD FreeSync Premium Pro und NVIDIA G-SYNC Compatible. Der Odyssey OLED G8 kommt mit eingebautem Core Lighting+ und einem verstellbaren Ständer.

Der Odyssey G9 hat einen ein 49-Zoll Dual QHD-Bildschirm mit einer Krümmung von 1000R. Eine Bildwiederholrate von 144 Hz und eine GtG Reaktionszeit von 1 ms sorgen für ein flüssiges Spiel mit AMD FreeSync Premium Pro. Die VESA DisplayHDR 600-Zertifizierung bringt klare Farben und HDR10+ GAMING sorgt für optimierter Helligkeit. Hinzu kommt Picture-by-Picture und Picture-in-Picture als Option, wobei flexible Größenoptionen im Picture-in-Picture-Modus verfügbar sind. Der Auto Source Switch+ erkennt verbundene Geräte und zeigt diese automatisch an, wenn sie eingeschaltet werden. Alle neuen Gaming-Monitore können seit dieser Woche vorbestellt werden. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Seite.

Zusätzlich zu den Gaming-Monitoren bringt Samsung den 37-Zoll ViewFinity S8 heraus. Dabei handelt es sich um den größten 16:9 4K Samsung Monitor. Erf verfügt über HDR10 und die Fähigkeit, eine Milliarde Farben darzustellen. Das Design ist von TÜV Rheinland als Ergonomic Workspace Display zertifiziert. Intelligent Eye Care ist ebenfalls TÜV-zertifiziert und reduziert die Belastung der Augen.