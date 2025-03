Werbung

BenQ hat mit dem PD2730S und dem PD3226G zwei neue Monitore vorgestellt, die speziell für professionelle Anwender in den Bereichen Grafikdesign, Videobearbeitung und Content-Erstellung entwickelt wurden. Beide Modelle wollen sich durch hohe Farbgenauigkeit, moderne Konnektivitätsoptionen und ergonomische Anpassungsmöglichkeiten auszeichnen. Während der PD2730S mit einer 5K-Auflösung auf 27 Zoll punktet, bietet der PD3226G eine 4K-Auflösung bei 32 Zoll und eine hohe Bildwiederholrate von 144 Hz.

Der BenQ PD2730S verfügt über ein 27-Zoll-IPS-Panel mit einer Auflösung von 5.120 x 2.880 Pixeln (5K). Die Pixeldichte beträgt 218 PPI, was gestochen scharfe Darstellung feiner Details ermöglichen soll. Mit einem Kontrastverhältnis von 2.000:1 und einer Helligkeit von bis zu 400 cd/m² erfüllt der Monitor die HDR400-Spezifikation. In Bezug auf die Farbwiedergabe bietet der PD2730S eine Abdeckung von 100 % sRGB, 100 % Rec.709 und 98 % DCI-P3, was ihn für professionelle Anwendungen in der Bildbearbeitung und Videoproduktion prädestiniert. Die Bildwiederholrate beträgt 60 Hz, was für statische und detailreiche Arbeiten ausreichend ist.

Der BenQ PD3226G setzt auf ein 31,5-Zoll-IPS-Panel mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln (4K). Im Gegensatz zum PD2730S verfügt er über eine Bildwiederholrate von 144 Hz. Diese hohe Frequenz soll ihn besonders für flüssige Darstellungen qualifizieren, etwa für Game- und Effektdesign, VFX und Videoediting. Der Monitor bietet eine Helligkeit von 400 cd/m², ein Kontrastverhältnis von 1.200:1 und eine Abdeckung von 100 % sRGB, 100 % Rec.709 sowie 95 % DCI-P3.

Beide Monitore verfügen über vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei Thunderbolt-4-Ports, die sowohl die Datenübertragung als auch die Stromversorgung mit bis zu 90 W ermöglichen. Damit lassen sich mehrere Geräte in einer Daisy-Chain-Konfiguration betreiben, wodurch sich komplexe Multi-Monitor-Setups besonders einfach realisieren lassen sollen. Darüber hinaus bieten die Monitore je einen HDMI-2.1- und einen DisplayPort-1.4-Anschluss sowie mehrere USB-3.2- und USB-C-Schnittstellen für zusätzliche Peripheriegeräte.

Zur Optimierung der Farbdarstellung in MacOS-Umgebungen unterstützen die Monitore den M-Book-Modus, mit dem sich die Farben zwischen einem MacBook-Display und den externen Monitoren synchronisieren lassen. Die Palette Master Ultimate Software will dabei eine präzise Hardware-Kalibrierung mit externen Sensoren ermöglichen, während die Display ColorTalk Software eine farbverbindliche Darstellung ohne zusätzliche Kalibriergeräte ermöglichen kann.

In puncto Ergonomie lassen sich die Monitore in der Höhe um bis zu 150 mm verstellen sowie um +/-30 Grad drehen und um -5 bis 20 Grad neigen. Der TÜV Rheinland hat beide Modelle aufgrund der implementierten Low-Blue-Light- und Flicker-Free-Technologien zudem als augenschonend zertifiziert. Daneben will der kabellose Hotkey Puck G3 die Bedienung erleichtern, indem er schnellen Zugriff auf häufig genutzte Einstellungen und Eingangsquellen ermöglicht.

Der BenQ PD2730S und der PD3226G sind ab Ende März erhältlich und können bereits im BenQ Online Shop vorbestellt werden. Beide Modelle werden zu einem Preis von jeweils 1.199 Euro inklusive Mehrwertsteuer angeboten.