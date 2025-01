Werbung

Philips stellt zwei neue Monitore vor, welche die 5000er-Serie um zwei neue Modelle ergänzen sollen. Als besonderes Merkmal stellt Philips die umweltschonenden Displays der beiden neuen Geräte in den Vordergrund. Der Philips 24B2G5301 kommt mit 60,4 cm, also 23,8 Zoll. Der Philips 27B2G5601 mit 68,6 cm, also 27 Zoll.

Um den Fokus auf Nachhaltigkeit zu untermalen, setzt Philips bei beiden Monitoren auf spezielle Technologien. Für eine erhöhte Energieeffizienz wurde der PowerSensor 2 gewählt. Der LightSensor sorgt für optimale Helligkeit bei minimalem Stromverbrauch. Dank Bauteilen aus EcoSmart-Materialien und einer zu 100 Prozent recycelbaren Verpackung, hat man eine FSC-Zertifizierung für diese erhalten, welche garantiert, dass die Verpackung umweltfreundlich und nachhaltig ist.

Um den Anforderungen einer Nutzung im Büro gerecht zu werden, hat man in beide Bildschirme eine USB-C-Dockingstation mit 100 W Leistung integriert. Außerdem finden sich ein RJ45-Anschluss, Smart KVM für das einfache Umschalten zwischen verschiedenen Quellen und die Option MultiView zu nutzen. Philips hat auch auf die Ergonomie geachtet. So sind beide Monitore zum Schutz vor den Auswirkungen von Blaulichtemissionen TÜV Rheinland Eyesafe RPF 40 zertifiziert. Für ein möglichst angenehmes Seherlebnis soll die hardwarebasierte SoftBlue-Technologie sorgen. Die Höhe der Monitore kann je nach Wunsch natürlich angepasst werden. An einer seitlich montierten Halterung können Kopfhörer für einen schnellen Zugriff aufgehängt werden.

Der Philips 24B2G5301 und der Philips 27B2G5601 sind ab Januar 2025 verfügbar. Für den kleineren Bildschirm werden dabei 329,00 Euro fällig. Die größere Version kostet 389,00 Euro. Erhältlich sind die Geräte beispielsweise bei Computer Universe.

Weitere Informationen zu den Monitoren gibt es auf der offiziellen Webseite von Philips.