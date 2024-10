Werbung

LG hat seine erste Business-Monitor-Serie mit rund 20 neuen Modellen vorgestellt. Mit der Serie erweitert LG sein Angebot an Monitoren auf den B2B-Sektor mit Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse verschiedener professioneller Umgebungen, darunter Unternehmen, Behörden, Bildungseinrichtungen, das Gesundheitswesen und die Kreativbranche, zugeschnitten sind. Die Serie bietet daher eine Vielzahl an Möglichkeiten und Funktionen, unter anderem verschiedene Seitenverhältnisse und Bildschirmauflösungen.

Im 21:9-Format wollen sich die UltraWide-Business-Monitore beispielsweise ideal als hochauflösende Multitasking-Lösungen anbieten. Die Modelle 34BA85QE-B und 34BA75QE-B verfügen über 34-Zoll-curved-QHD+ (3.440 x 1.440 Pixel) IPS-Displays, für detaillierte Bilder und eine präzise Farbwiedergabe. Zudem sollen sie eine gute Farbkonstanz über einen breiten Betrachtungswinkel bieten.

Auf dem erweiterten Bildschirmformat lassen sich beispielsweise mehrere Fenster für ein besseres Multitasking parallel öffnen – optimal etwa für die Arbeit von Finanzhändlern, IT-Entwicklern und Programmierern oder in Kontrollräumen. Der 34BA85QE-B ist mit integrierter Webcam und Mikrofon ausgestattet, sodass Videokonferenzen ohne zusätzliche Geräte möglich sind. Per Picture-by-Picture (PBP)-Modus können zwei Fenster nebeneinander angezeigt werden. Dank USB-C 3.2 Gen1 mit Power Delivery bis zu 90 W lassen sich zudem angeschlossene Geräte über die Monitore aufladen, was den Komfort erhöhen soll.

Mit ergonomischen Designs sowie höhen-, dreh- und neigungsverstellbaren Ständern ausgestattet, wollen die QHD-Monitore von LG eine gute Lösung in kundennahen Einsatzbereichen wie Servicezentren, Flughäfen und Hotellobbys sein. Die hohe Flexibilität ermöglicht dabei eine Vielzahl von Einstellungen: Beispielsweise lässt sich der Bildschirm zugunsten des direkten Blickkontakts und der besseren Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und Kunden absenken. Der Lesemodus will die Ermüdung der Augen reduzieren und den Komfort bei längerer Nutzung erhöhen, während der Flicker-Safe-Modus das Bildschirmflackern minimiert.

Das QHD-Sortiment umfasst zwei 27-Zoll-Modelle, die jeweils mit einem IPS-Display für einen breiten Betrachtungswinkel und 99-Prozent-Abdeckung des sRGB-Farbraums ausgestattet sind. Beide Modelle unterstützen SDR- und HDR-Modi und bieten eine Bildwiederholrate von 100 Hz. Um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten gewährleisten zu können, verfügen die Modelle über mehrere Anschlussmöglichkeiten wie USB-C und HDMI.

Die Full HD-Monitore sollen sich hingegen gut für sämtliche Standard-Office-Aufgaben eignen. Die Modelle mit Full HD IPS-Panels (1.920 x 1.080 Pixel) sind in 27 und 23,8 Zoll und auch mit integrierten Lautsprechern und Webcam erhältlich. Die Modelle verfügen über ein integriertes Netzteil, ergonomisches Design und diverse Schnittstellen, was sie zu guten Office-Allroundern machen kann.