Werbung

Philips stellt mit dem 49B2U6903CH seinen neuesten Monitor für produktives Arbeiten vor. Der 124 cm große (48,8 Zoll) Philips 49B2U6903CH verfügt über eine DQHD-Auflösung (5.120 x 1.440 Bildpunkte), eine bereits installierte Webcam sowie über eine Reihe weiterer Features, die sich an professionelle Nutzer richten.

Das leicht gekrümmte Gehäuse des Monitors soll für ein intensiveres Seherlebnis sorgen. Begleitet wird dies von DisplayHDR-400, dem LowBlue-Modus und der Flicker-Free-Technologie zur Schonung der Augen. Der Thunderbolt-4-Anschluss erlaubt eine vielseitige Nutzung, so auch die Reihenschaltung mehrerer Monitore (Daisy Chaining) mittels Multi-Stream Transport.

Die flexibel einstellbare Webcam beherrscht Auto-Framing, das Mikrofon ist mit Geräuschunterdrückung ausgestattet und Busylight will das Online-Conferencing mit Geschäftspartnern erleichtern.

Die in den Philips 49B2U6903CH integrierte Funktion Smart KVM bietet darüber hinaus die Möglichkeit, bequem zwischen verschiedenen Quellen umzuschalten. So muss der Nutzer lediglich dreimal die "Strg"-Taste drücken, um zu einer anderen Quelle zu wechseln. Der große 49-Zoll-Screen bietet zudem eine große Desktopfläche, die einen optimalen Workflow ermöglichen will und dabei quasi zwei nebeneinanderstehenden 27-Zoll-16:9-Quad-HD-Monitoren entspricht.

Daneben verfügt der Monitor über einen Kopfhörerhaken sowie einen ergonomischen Standfuß, über den sich das Display in der Höhe verstellen lässt.

Der Philips 49B2U6903CH ist ab sofort für 1.339 Euro (UVP) erhältlich.