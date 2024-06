Werbung

Display-Hersteller AOC hat zwei neue 27-Zoll-Ultra-High-Definition Monitore vorgestellt. Diese laufen unter der Bezeichnung AOC U27B3A und AOC U27B3AF. Beide bieten laut Hersteller außergewöhnlich detaillierte Bilder mit einer Pixeldichte von 163 PPI sowie lebendige Farben. Sie sind sowohl für Heim- als auch Büro-Anwender ausgelegt.



Mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 auf einem 27-Zoll-Bildschirm bieten der U27B3A und der U27B3AF eine hohe Pixeldichte von 163 PPI. Die so erhaltene detaillierte Darstellungsoll sich besonders gut für Aufgaben, die Präzision erfordern, wie Foto- oder Videobearbeitung, Grafikdesign, Architekturdesign oder das Lesen und Bearbeiten von kleinem Text in Dokumenten und Tabellen eignen. Die IPS-Panel-Technologie bietet weite Betrachtungswinkel und eine akkurate Farbwiedergabe. So können auch mehrere Personen gleichzeitig vor dem Bildschirm arbeiten.



Der U27B3AF ist mit einem ergonomischen Standfuß ausgestattet, der eine Höhenverstellung um 110 mm ermöglicht. Beide Modelle verfügen über den LowBlue-Modus und die Flicker-Free-Technologie, um die Belastung der Augen zu reduzieren und stundenlanges Arbeiten oder Unterhaltung am Bildschirm zu ermöglichen. Der U27B3A richtet sich an preisbewusste Anwender, die keine ergonomischen Funktionen benötigen. Trotz des einfachen Standfußes bietet er die gleichen Spezifikationen und eine VESA-Halterung von 100 x 100 mm, die eine flexible Montage ermöglicht.

Hauptmerkmale der AOC U27B3A und U27B3AF:

27 Zoll großes IPS-Panel mit UHD-Auflösung von 3840 x 2160 und 60 Hz Bildwiederholrate

10-Bit-Farbtiefe

HDR10-kompatibel

Adaptive-Sync

Reaktionszeiten von bis zu 4 ms GtG

Zwei integrierte 2-W-Lautsprecher

LowBlue-Modus und Flicker-Free-Technologie

Beide Monitore, der AOC U27B3A und der U27B3AF, sind ab Juni 2024 erhältlich. Der U27B3A wird zu einem Preis von 249 Euro angeboten, während der U27B3AF mit dem höhenverstellbaren Display für 259 Euro erhältlich sein wird. Alle Informationen finden sich auf den jeweiligen Produktseiten der Monitore.